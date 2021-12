Museumplein Amsterdam geldt vanaf zondag als veiligheidsrisicogebied uit angst voor wapenbezit en geweld

De Amsterdamse driehoek (burgemeester, Openbaar Ministerie en politie) heeft de coronademonstratie op het Museumplein in Amsterdam, die gepland staat voor 2 januari, verboden. Forum voor Democratie omzeilt dat demonstratieverbod door hun verkiezingscampagne kick-off op dezelfde tijd en plaats te laten plaatsvinden. Dát vinden ze niet zo leuk in Amsterdam, dus nu hebben ze het Museumplein vanaf 2 januari 11.00 uur bestempeld als ‘veiligheidsrisicogebied’!

Burgemeester Femke Halsema en de rest van de driehoek lijken een beetje in paniek te raken. Eerst dachten ze de geplande coronademonstratie gewoon illegaal te kunnen verklaren en toen gooide Forum voor Democratie ineens roet in het eten. En nu doen ze net alsof er een halve revolutie op komst is, want de driehoek van Amsterdam zegt nu aanwijzingen te hebben dat er “personen met wapens naar het Museumplein willen komen en bereid zijn geweld te plegen”, waardoor het gebied als veiligheidsrisicogebied is bestempeld, meldt de NOS.

Het Museumplein is vanaf zondag 11.00 tot 23.00 uur verklaard tot veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat iedereen, zonder enige verdenking, kan worden gefouilleerd. Het bewijs voor de aanwijzingen dat er gewapende mensen afkomen op de campagne kick-off van FVD wordt natuurlijk niet geleverd. De driehoek zegt dat het zo is, dus dan is het zo! Het heeft verder natuurlijk helemaal niets met intimidatie te maken…

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Een andere uitleg is haast niet mogelijk, want je moet wel compleet gestoord zijn om met een wapen naar campagne kick-off te gaan! Daar schiet echt helemaal niemand iets mee op. Sterker nog, het zou FVD in diskrediet brengen én speelt de Amsterdamse driehoek perfect in de kaart. Het is dus zo’n beetje het domste wat je kunt doen. Het meest verstandige is juist om géén wapen mee te nemen, want dan staat de Amsterdamse driehoek compleet voor lul. Dan kan iedereen volkomen terecht zeggen dat het Museumplein bestempelen tot veiligheidsrisicogebied een pure intimidatietactiek bedoeld om te provoceren was.