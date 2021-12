Nationale Ombudsman tikt overheid op de vingers: ‘Overheid heeft er weinig van geleerd’

Nederlanders blijven het vertrouwen in de overheid verliezen, met alle gevolgen van dien. Daar waarschuwt de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen, voor. Steeds meer Nederlanders klagen over het functioneren van de overheid. Onder meer door de gaswinning in Groningen en de toeslagenaffaire raakt men het vertrouwen in de overheid kwijt.

2021 had het jaar moeten zijn van bestuurlijke vernieuwing en een ‘nieuwe bestuurscultuur’. Na het vroegtijdig aftreden van Rutte III werden er na de verkiezingen tal van mooie beloftes gemaakt. Maar tot op heden is hier weinig van terechtgekomen. Dat ziet ook de Nationale Ombudsman.

Reinier van Zutphen stelt terecht dat de Nederlandse burger een betere overheid verdient. Afgelopen jaar zijn heeft hij alleen maar meer klachten binnen gekregen van Nederlanders die benadeeld worden door het Rijk. Er werd meer transparantie en hulp beloofd vanuit het kabinet, maar dat gebeurt juist niet aldus Van Zutphen. De houding van de overheid bij bijvoorbeeld de toeslagenaffaire en de gaswinning in Groningen laten dat goed zien.

“Dat zijn maar twee voorbeelden waarbij het vreselijk fout is gegaan. Maar de overheid heeft er weinig van geleerd, want nog steeds verkeren die mensen in grote onzekerheid over hun toekomst.”

Dit zijn niet eens de enige zaken waardoor burgers de overheid steeds meer gaan wantrouwen. De Belastingdienst die als een ware buldog burgers achterna zit, en op speciale lijsten zet, is ook reden waarom men bang wordt voor Den Haag.

Ondertussen doen de formerende partijen alsof er niks aan de hand is. Zij meldden gisteren vol trots en vreugde dat Rutte IV aanstaande is. Maar dit kabinet gaat geen vernieuwing brengen, het zal de Rutte-doctrine alleen maar nog steviger hanteren. De Nationale Ombudsman zal het de komende jaren alleen maar nog drukker krijgen.