Nederlanders maken optimaal gebruik van vervroegde kerstvakantie: run op Nederlandse vakantieparken

Nederlandse basisscholen sluiten de deuren eerder om zo de verspreiding van de omikronvariant tegen te gaan. Die beslissing werd gisteren genomen door het kabinet, maar vakantieparken zien nu een dag na deze maatregel de boekingen explosief stijgen. Ouders met kinderen maken optimaal gebruik van de langere vakantie, zij gaan graag een weekje eerder op vakantie.

Dit is nu weer een typisch gevolg van het ondoordachte beleid van het kabinet. Basisscholen sluiten de deuren een week eerder in de hoop dat het coronavirus zich minder snel verspreidt. De kerstvakantie begint dus voor veel jonge gezinnen een week eerder, en sommigen maken hier optimaal gebruik van. RTL Nieuws meldt namelijk dat er een run is op de vakantieparken in Nederland.

Er is een gigantische stijging zichtbaar in het aantal boekingen voor aankomende maandag tot en met vrijdag. Tja, al deze mensen hebben een week eerder vakantie en willen hier graag optimaal van profiteren. Maar het doel van het kabinetsbeleid, om kinderen in een kleinere, sociale bubbel te krijgen, lijkt aardig te mislukken. De mobiliteit van deze mensen blijft groot en al die kinderen gaan natuurlijk wel met elkaar spelen op die vakantielocaties.

Vakantieparken geven aan te gaan kijken naar aanvullende maatregelen maar vrezen uiteindelijk niet zo veel te kunnen doen. Het zal op de eigen verantwoordelijkheid aan komen. Maar dat is nu wel wat het zwabberbeleid van de regering, niet voor de eerste keer, veroorzaakt.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Omdat we steeds zo’n belachelijke ‘intelligente lockdown’ krijgen, die een deel van de samenleving sluit maar een ander deel niet, pakt men in Den Haag dus nooit echt door. Als mensen hun vertier niet kunnen vinden op plek a dan gaan ze wel naar plek b. Hetzelfde geldt nu met de sluiting van scholen. In eerste instantie bedoelt om contact tussen kinderen te verminderen, maar men gaat die kinderen echt niet een week binnen houden. Dat is gewoon wensdenken. Dus opnieuw een mislukte maatregel van het kabinet. Want dit soort dingen wil men in Den Haag juist voorkomen.