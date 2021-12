Traag kabinet hakt eindelijk knoop door: basisscholen krijgen eerder kerstvakantie

Hèhè, het demissionaire kabinet heeft dan toch eindelijk besloten om de basisscholen een week eerder kerstvakantie te geven. Het OMT heeft drie keer achter elkaar het advies moeten geven, maar nu wordt er dan toch eindelijk geluisterd.

Het demissionaire kabinet stelde lange tijd dat het openhouden van de scholen belangrijker was dan het tegengaan van besmettingen. En dat was ook best logisch, aangezien kinderen en jongeren zwaar te lijden hadden onder de coronamaatregelen. Maar niet lang daarna bleek dat de scholen, met name de basisscholen, veruit de grootste bron van besmettingen zijn.

Om de haverklap moesten leraren en zelfs hele klassen in quarantaine. De opgelopen leerachterstand kon op die manier niet worden ingehaald én de coronabesmettingen werden torenhoog. Niet bepaald een ‘win/win’ voor de samenleving. Maar het demissionaire kabinet had nou eenmaal een besluit genomen en reageert traag zoals altijd. Uiteindelijk is dan toch de kogel door de kerk en krijgen de scholieren op de basisschool een week eerder kerstvakantie.

BREEK: De kerstvakantie voor het hele basisonderwijs wordt vervroegd, zo heeft het kabinet zojuist besloten. Hele week dicht, alleen nog maandag open ter tegemoetkoming. Daarnaast blijft avondlockdown tot en met 14 januari gelden. #avondlockdown #corona — Fons Lambie (@fonslambie) December 14, 2021

Het enige frappante aan dit besluit om de kerstvakantie voor basisscholen een week te vervroegen, is dat het demissionaire kabinet de opkomst van de omikronvariant als hoofdreden noemt, meldt het AD. Dat kinderen de halve samenleving besmetten met de deltavariant nam men dus op de koop toe, maar de (zeer waarschijnlijk) minder gevaarlijke omikronvariant is ze een brug te ver. Voor logica moet je in ieder geval niet bij het demissionaire kabinet zijn. Het is ze waarschijnlijk gewoon te doen om een excuus voor waarom ze het besluit niet al eerder namen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Dit besluit is hoe dan ook goed nieuws. Uit alles blijkt dat het demissionaire kabinet wel degelijk op besmettingscijfers aanstuurt voor beleid. En hoe eerder dat naar beneden wordt gehaald, hoe eerder er weer meer open kan. En met een beetje geluk gaat het over een paar weken zo goed dat het voorgekookte 2G-beleid ook van de baan gaat, maar dat zal wel niet.