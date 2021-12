OMT blijft hameren op week eerder kerstvakantie voor basisscholen, deel kabinet wil advies opvolgen

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft maar liefst drie keer moeten aanraden om de kerstvakantie voor basisscholen een week te vervroegen, voordat een deel van het kabinet naar ze lijkt te willen gaan luisteren. Morgen neemt het demissionaire kabinet een definitief besluit.

Het vervroegen van de kerstvakantie voor basisscholen is vanuit epidemiologisch oogpunt gewoon hartstikke logisch. Kinderen op basisscholen zijn de grootste bron van besmetting. Door de kerstvakantie een week te verlengen snij je het coronavirus grotendeels de pas af. Besmettingen die hieruit volgen blijven eveneens beperkt, want men blijft toch zoveel mogelijk thuis. En hoe langer je daarmee wacht, hoe meer besmettingen er rond kerst zullen plaatsvinden.

Als je wil dat de omikronvariant niet de overhand krijgt, dan is het vervroegd sluiten van de basisscholen de beste zet die het demissionaire kabinet nu kan maken. Schoolbesturen en ouders schijnen volgens het AD met een nipte meerderheid tegen te zijn, wat ook begrijpelijk is. Maar als we willen dat de coronacijfers weer acceptabel worden, dan is dit de snelste manier. In de tussentijd wordt de boostercampagne nóg een keer versneld, waardoor het aantal coronapatiënten de komende weken ook geleidelijk zal afnemen.

Doet het demissionaire kabinet de basisscholen niet een week eerder dicht, dan zetten ze dus volledig in op de boosterprik. En die zal wel helpen, maar de experts zijn er niet zeker van dat de effectiviteit genoeg is als het om de omikronvariant gaat. Dat is nogal een risico voor het draagvlak voor de coronamaatregelen én de vaccinatiecampagne. Want als de vaccins onvoldoende beschermen en er door de omikronvariant alsnog steeds meer patiënten in de ziekenhuizen belanden, waar doen we het dan nog voor? Dan is het vaccin voor niets geweest, heeft de boosterprik te weinig uitgehaald en was de lockdown ook zinloos. In die zin zou het vervroegen van de kerstvakantie dus behoorlijk uit kunnen maken, omdat het de samenleving ademruimte zou kunnen geven.