Peiling De Hond: VVD verliest zetels, electorale positie D66 en CDA dusdanig verzwakt

De nieuwe zondagse peiling van Maurice de Hond laat zien dat de steun voor de partijen die tezamen het nieuwe kabinet gaan vormen enorm laag is. De VVD verliest deze week zetels en de electorale positie van het CDA en D66 is ten opzichte van de verkiezingen dusdanig verzwakt.

Naar alle verwachting zullen de onderhandelende partijen komende week het concept-regeerakkoord presenteren. Op de ‘vooravond’ van deze gebeurtenis laat de peiling van Maurice de Hond zien dat de steun voor deze partijen op een dieptepunt zit. Het CDA is in alle peilingen nog maar een schim van wat het was en ook D66 heeft in rap tempo de gewonnen zetels verloren. Ook morst de VVD steeds vaker een zetel in de peilingen.

Op de ChristenUnie na leveren alle coalitiepartijen zetels in. De VVD is virtueel gezien al vier zetels kwijt, het CDA is bijna twee derde van de zetels kwijt en ook D66 heeft de verkiezingswinst binnen een jaar tijd weggegooid. Ondertussen gaan deze partijen, naar alle verwachting, wél met elkaar in een kabinet zitten.

En je weet nu al dat zij er alles aan zullen doen om niet nog meer zetels te verkwanselen, wat neerkomt op drie jaar van slap en niet doortastend beleid. Terwijl Nederland genoeg problemen kent die vragen om juist een ferme en doortastende aanpak.

Opvallend genoeg profiteren met name de nieuwe partijen (BBB, JA21 en Volt) van het electorale gerommel. Juist omdat zij een nieuw geluid voorstaan, of beweren een nieuw geluid te zijn, weten zij veel nieuwe kiezers aan zich te binden. Het is dan ook vooral de vraag wat zij met deze steun gaan doen. Kritische oppositie voeren of gaan ze juist een handreiking doen naar Rutte IV?