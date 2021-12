Peiling: D66 verliest vier zetels, 30% van de Nederlanders denkt dat kabinet binnen een jaar valt

In de nieuwe peiling van Kantar komt D66 uit op 16 zetels, 8 zetels minder dan dat ze nu hebben in de Tweede Kamer. Ondanks opnieuw flink zetelverlies voor D66 zien de meeste respondenten de partij als de grote winnaar van de formatie. Kaag heeft succesvol de onderhandelingen naar haar hand weten te zetten.

In de peiling van Kantar is met name het zetelverlies van D66 groot. Zowel het CDA als D66 hebben een derde van hun huidige aantal zetels verloren, terwijl de VVD slechts twee zetels zou verliezen. Bij andere peilingen verliest de VVD juist veel meer zetels en duikt het zelfs onder de 30 zetels.

Alle coalitiepartijen behalve de ChristenUnie verliezen flink wat zetels, de CU stijgt als enige machtspartij. Toch laat ook deze peiling zien dat veel mensen zwaar ontevreden zijn over de koers van zowel het CDA als D66. Het is dan ook de grote vraag wat de invloed van D66 op het Regeerakkoord gaat doen met toekomstige peilingen. Nederlanders zijn wel klaar met D66, maar ondertussen heeft de partij een flinke stempel weten te drukken op het regeerakkoord.

Drie op de tien respondenten denkt dat het kabinet binnen jaar zal vallen, in 2017 dacht een even groot deel dit. Maar het CDA, D66 en de VVD verlangen te veel naar de macht dat zij het kabinet zouden laten vallen vanwege partijprincipes.

Ook deze Kerstpeiling laat zien wat een versnipperd politiek landschap Nederland heeft gekregen. Het CDA is vervreemd met een aanzienlijk deel van de achterban en ook D66 verliest rap kiezers door de valse beloftes van Kaag. Het zorgt ervoor dat met name nieuwe partijen flink wat nieuwe kiezers aan zich weten te binden. Nu is het voor hen zaak om deze kiezers vast te houden.