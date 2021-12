Peiling De Hond: VVD stort na bekendmaking D66-regeerakkoord in – opnieuw flink zetelverlies

Voor de tweede week op een rij verliest de VVD veel zetels in een peiling, waardoor de ongenaakbare positie van de partij van Mark Rutte voorbij lijkt te zijn. Uit de peiling van Maurice de Hond blijkt dat VVD-kiezers woedend zijn op het D66-achtige regeerakkoord. Waardoor de VVD de grote verliezer lijkt te worden van deze formatie.

Vorige week verloor de VVD al twee zetels en ook deze week is het weer raak: nu de kiezer het regeerakkoord heeft kunnen lezen wordt pijnlijk duidelijk dat we een extreem pro-D66 kabinet tegemoet gaan. Wat de VVD opnieuw zetels kost in de peilingen: deze week ziet opiniepeiler Maurice de Hond de partij van Mark Rutte dan ook met drie zetels dalen. Waardoor er na bijna twee jaar een eind lijkt te komen aan de ongenaakbare positie van de partij.

De Hond heeft zijn respondenten de vraag voorgelegd welke partij het meest zijn zin heeft gekregen bij de formatie. Een meerderheid (54%) vindt dat D66 de grote winnaar is én dat is ook wel te zien in de peiling. Ontevreden VVD’ers nemen direct de benen. Maar als ze wat kritischer waren geweest dan hadden ze beseft dat dit de typische handelswijze is van Mark Rutte. Hij doet er alles aan om in torentje te blijven zitten en wat betreft visie hoef je niet bij hem aan te kloppen.

60% van de VVD-kiezers erkent ook dat het regeerakkoord vol staat met D66-standpunten. Bij het CDA ziet 63% van de kiezers dit regeerakkoord als een D66-overwinning. Wat nog maar eens pijnlijk duidelijk maakt dat beide rechtse partijen gewoon belabberd slecht hebben onderhandeld. Het CDA heeft eerder dit jaar al de rekening betaald voor de wispelturige koers, maar ook de VVD lijkt nu de rekening te gaan betalen. De ontevredenheid over de lockdown zal de komende weken ook z’n invloed hebben op de peilingen.