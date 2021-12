Peiling De Hond: Steun VVD brokkelt snel af, PVV als vanouds tweede partij Nederland

Opiniepeiler Maurice de Hond heeft de electorale ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar op een rijtje gezien. Wat opvalt: tijdens de coronacrisis is de VVD tot ongenaakbare hoogte gestegen. De PVV is na een klein verkiezingsdipje weer virtueel de tweede partij van Nederland.

Zo aan het einde van het jaar is het weer tijd op de politieke balans op te maken. Met de gemeenteraadsverkiezingen om de hoek maken partijen zich op voor een tussentijdse meting. D66 én de VVD verliezen de laatste maanden rap zetels, terwijl de PVV juist weer aan het opkrabbelen is. Opiniepeiler Maurice de Hond heeft de electorale ontwikkelingen van de laatste twee jaar op een rijtje gezet. Wat vooral interessant is om te zien is dat de coronacrisis de VVD uit een electorale dip heeft weten te halen.

Tijdens de coronacrisis leek de VVD maandenlang ongenaakbaar; de toeslagenaffaire, de lockdowns, niks kon de partij schaden. Althans, zo leek het. Nu lijkt de partij rap steun te verliezen onder de kiezers, ook in andere peilingen is de neerwaartse trend zichtbaar. D66 zit met hetzelfde probleem, vlak voor de verkiezingen wisten ze ineens gigantisch te stijgen in de peilingen en leek het gewenste Kaag-effect te slagen. De partij boekte een grote verkiezingsoverwinning, maar inmiddels zijn ze weer terug bij af.

De PVV ervaarde juist een dipje rond de verkiezingen maar is nu weer terug waar het een jaar geleden ook stond. Wat vooral opvalt is dat er buiten de VVD, D66 en de PVV om niemand in de buurt komt van de top drie. GroenLinks en de PvdA blijven rond de 10 zetels steken, wat een paar jaar geleden nog onwerkelijk leek. Toch lijkt er in de nabije toekomst niet echt een sleutelrol klaar te liggen voor een van die partijen. Het lukt ze al tijden niet om een grotere groep kiezers aan te spreken. Ze betalen duidelijk de rekening van jarenlang campagne voeren met woke-nonsens en klimaatalarmisme.