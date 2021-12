Schandalig! Bewoners Krabbebossen moeten plaats maken voor statushouders: “De grond zakte onder me vandaan”

Vorige week kregen enkele bewoners in Krabbebossen te horen dat ze hun woning kwijtraken. De woning gaat namelijk naar statushouders. Voor de bewoners van het pand kwam dit nieuws onverwacht, zij hadden nooit meegekregen dat dit zou gebeuren en kregen dit nieuws te horen via een lokale nieuwszender.

Een van de bewoners, Enid Gommers, doet haar verhaal in BNDeStem. Ze woonde met twintig andere bewoners anti-kraak in een voormalig jeugdzorginstelling maar kreeg plotsklaps te horen dat ze uit de woning moest. Het gebouw zou worden gebruikt voor de huisvesting van statushouders.

“Toen zat ik op mijn werk en kreeg ik opeens een nieuwsbericht onder ogen. Ik las dat in Krabbebossen tijdelijk 130 statushouders worden gehuisvest. De grond zakte onder me vandaan. In het artikel stond dat wij op de hoogte waren gebracht. Maar ik wist van niks.”

Gommers benadrukte dat zij en de medebewoners uit wanhoop anti-kraak woonden. Er zijn namelijk niet genoeg woningen, en het is daarom enorm zuur dat zij nu plaats moeten maken voor statushouders. Daarnaast is dit ook een onbegrijpelijke actie die alleen maar zorgt voor meer polarisatie. Terwijl we kampen met een gigantische woningtekort in Nederland moet plotseling een groep dat anti-kraak woont ruimte maken voor een groep statushouders.

De ene groep ontneem je nu hun dak boven het hoofd en een andere groep geef je, zonder goede reden, die woning. Tja, dit soort fratsen gaan alleen maar zorgen voor nog meer wrijving.

Dit soort fratsen zijn te danken aan het kabinetsbeleid. Terwijl Nederland overvol zit en iedereen last heeft van de woningnood worden er totaal niet-uitvoerbare en kromme regels bedacht door het demissionaire kabinet. Gemeentes moeten het maar zien uit te voeren én burgers zijn duidelijk de dupe. Dat blijkt maar weer.