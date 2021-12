SP verliest terrein in Rotterdam, afgesplitste Socialisten 010 doen mee met gemeenteraadsverkiezingen

Het geschorste bestuur van de SP in Rotterdam heeft een nieuwe partij opgericht: Socialisten 010. Zij willen komende gemeenteraadsverkiezingen meedoen met een programma dat grofweg hetzelfde is als dat van de SP maar “hier en daar wat scherper” zal zijn, zegt oprichter Tijs Hardam.

Dit is natuurlijk een klap in het gezicht van de SP, die nu in rap tempo moet gaan beslissen of ze überhaupt nog mee willen doen in Rotterdam. Doen ze dat, dan wordt het op de linkerflank een flinke concurrentiestrijd. Maar doen ze dat niet, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat Socialisten 010 de socialistische stemmers voor zich weten te winnen.

Vanaf dat moment wordt het eigenlijk pas interessant, aangezien het nog volstrekt onduidelijk is in hoeverre de linkse burger het eens zal zijn met een wat meer communistisch georiënteerde kloon van de SP. Tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen houden ze nog het ‘oude’ SP-programma aan, zo meldt de NOS, waardoor ze nog wel wat stemmen binnen kunnen halen. Maar deze afdeling is natuurlijk niet voor niets van de SP afgesplitst, dus op den duur zal het programma een stuk radicaler worden.

En als ze echt vol op de communistische tour gaan, dan wordt het feest. Binnen de kortste keren ontstaat dan het idee dat er een versplintering gaande is binnen de gehele linkerflank van de Nederlandse politiek. Het is namelijk niet alleen de SP die radicalere elementen kent binnen de eigen partij. Socialisten 010 zou wel eens de eerste vonk kunnen zijn waardoor die radicalere elementen ook in andere steden de boventoon gaan proberen te voeren.

Het is namelijk niet voor niets dat vooral onder de jonge generaties er veel sociale ‘kruisbestuiving’ is tussen de jongerenpartijen van de SP, GroenLinks, BIJ1, D66 en de PvdA. Wie weet ontstaan er door Socialisten 010 in Rotterdam in andere gemeenten ook lokale afdelingen met soortgelijke programma’s, waardoor ze stemmers van voorgenoemde partijen weg zouden kunnen trekken. Die partijen zien het mogelijk dan zelfs als een welkome ontwikkeling, want dan zijn ze in één klap van de radicalen af. En als die groep toch een stuk groter blijkt dan gedacht, zullen ze zich misschien zelfs genoodzaakt voelen om zélf iets radicaler te worden in hun standpunten. Dan is het feest pas echt compleet, want dan heeft de gematigde linkse stemmer een flink keuzeprobleem!