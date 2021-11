SP regeert met ijzeren vuist en schorst afdeling Rotterdam om geroyeerde communisten op kandidatenlijst

De landelijke SP heeft het bestuur van de afdeling Rotterdam geschorst. Die afdeling negeerde het feit dat het landelijke bestuur van de SP diverse communisten heeft geroyeerd, en zette ze gewoon op de lijst. Dat wordt niet geaccepteerd. Mogelijk zou de SP in Rotterdam hierdoor niet mee kunnen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

Volgens de SP is het lidmaatschap van Rood of het Marxistisch Forum in strijd met de statuten, omdat SP’er van maar één politieke partij lid mogen zijn. En dat is enigszins opmerkelijk, want Rood is hun eigen jongerenpartij en Marxistisch Forum is geen officiële partij. Het gaat het landelijke SP-bestuur er echter om dat hun partij is geïnfiltreerd door ‘geradicaliseerde zolderkamercommunisten’, zeiden ze tegen de NOS.

Even leek het erop dat de SP in één klap de strijd had gewonnen. Men royeerde 33 leden ‘vanwege dubbellidmaatschap‘ en dat was het dan. Totdat bleek dat de lokale afdeling van Rotterdam de geroyeerde leden tóch op de lijst zette. Ook andere afdelingen volgden dit voorbeeld of waren voornemens dit te gaan doen.

Het landelijke bestuur werd dus voor het blok gezet. En daar houden ze niet zo van! Of die communisten gaan van de lijst, of SP-Rotterdam gaat niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, meldt de NOS. In het ergste geval gaat de lokale afdeling verder onder eigen vlag. Het lijkt er namelijk niet op dat het landelijke SP-bestuur toe gaat geven.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Als het echt die kant uitgaat dan zou dat de SP nog wel eens duur kunnen komen te staan. Andere afdelingen met communisten op de lijst zouden zich dan ook van de SP af kunnen scheiden van de landelijke partij, waardoor er in grote gemeenten daadwerkelijke communistische partijtjes mee zullen gaan doen. Dat zal niet alleen een forse klap voor de SP zijn, maar ook voor de lokale afdelingen. Zo populair zijn die clubjes namelijk niet.