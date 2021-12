Thierry Baudet pakt de media hard aan: ‘Verlengstuk van de macht, handlanger van globalistisch kartel’

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet is helemaal klaar met de nepjournalistiek van de mainstream media. Want, stelt hij terecht, ze zijn feitelijk niets meer of minder dan een verlengstuk geworden van de macht. Dit terwijl ze die macht juist zouden moeten uitdagen en controleren.

De NOS berichtte vandaag dat het kabinet weken geleden álle fractieleiders in de Tweede Kamer had geïnformeerd over een plan om De Vaandeldrager te gaan kopen… behalve Thierry Baudet. Want, zegt D66-minister Van Engelshoven, “we moesten zeker weten dat de aankoop stil zou blijven.”

Dat is natuurlijk een beetje gek. Het is helemaal niet aan de minister om te bepalen of Baudet al dan niet “betrouwbaar” is. Hij controleert het kabinet, niet andersom.

Een normale journalist zou die opmerking natuurlijk ook gemaakt hebben. Maar wat wekt de verbazing? Op geen enkele maintream-website gebeurt dat. Ze vinden het allemaal wel prima. Sterker nog, ze gebruiken het nieuws om Baudet te framen. Zo rollen ze daar.

Thierry Baudet: de media zijn het probleem

Natuurlijk heeft Baudet zelf gereageerd op dit nieuws. In zijn reactie richt hij zich vooral op de ‘journalisten’ die zo hun best doen hun politieke bazen te plezieren.

Dat zo’n minister #FVD “niet informeert” om vervolgens in de pers te kunnen zeggen: “want Baudet is niet te vertrouwen”; dat is toch overduidelijk een trucje om ons even weg te kunnen zetten. Dat die journo’s dat niet snappen! Goed-functionerende media 1/2 https://t.co/jPE9Qg2ZkI — Thierry Baudet (@thierrybaudet) December 29, 2021

“Dat zo’n minister #FVD ‘niet informeert’ om vervolgens in de pers te kunnen zeggen: ‘want Baudet is niet te vertrouwen’; dat is toch overduidelijk een trucje om ons even weg te kunnen zetten,” aldus de FVD’er. “Dat die journo’s dat niet snappen! Goed-functionerende media zouden hierop doorvragen. ‘Hoezo ‘niet te vertrouwen? Waar hééft u het over? En sinds wanneer beoordelen ministers Kamerleden?’ Kritische pers heeft oog voor de streken van de macht. Probeert daar doorhéén te prikken – ipv de macht te dienen, te beschermen, te versterken.”

“Hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ik de transformatie/verwording van de journalistiek – die een “controlemacht” zou moeten zijn – tot verlengstuk van de gevestigde macht en handlanger van het globalistisch kartel, begin te zien als hét centrale probleem van onze tijd,” schrijft Baudet vervolgens.

Hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ik de transformatie/verwording van de journalistiek – die een “controlemacht” zou moeten zijn – tot verlengstuk van de gevestigde macht en handlanger van het globalistisch kartel, begin te zien als hét centrale probleem van onze tijd. https://t.co/MEau1g945l — Thierry Baudet (@thierrybaudet) December 29, 2021

Een opsomming van feiten

Daarna haalt Baudet verschillende onderwerpen aan waaruit het falen van de ‘journalistiek’ blijkt. Nou ja, van de journalistiek zoals die ooit bedoeld was. Te beginnen met “verhalen over vluchtelingen” waarbij er “zelden of nooit” aandacht is voor “de negatieve gevolgen voor Nederland – laat staan over de absurde regime change filosofie waardoor die asielstromen op gang komen.”

1. De journalistiek produceert continu verhalen over vluchtelingen (dus versterking van het pro-immigratie beleid van de macht) maar zelden of nooit over de negatieve gevolgen voor NL – laat staan over de absurde regime change filosofie waardoor die asielstromen op gang komen. — Thierry Baudet (@thierrybaudet) December 29, 2021

Ook, gaat hij verder, gaat de journalistiek “volledig mee in alle hocus pocus over ‘climate change,’ het alarmisme, de nonsens rondom windmolens en zonnepanelen – en stelt zelden of nooit fundamentele vragen bij de wankele natuurwetenschap daarachter,” om nog maar te zwijgen over “de desastreuze economische effecten.”

En ja, dan is er ook nog eens het feit dat het narratief in de media “vrijwel altijd pro-EU” is. De reden? “Al in de tijd dat ik De aanval op de natiestaat schreef was het algemeen bekend dat een correspondent in Brussel geacht werd het beleid van de Europese commissie te verdedigen en uit te dragen.”

Ook wat corona betreft maakt de ‘journalistiek’ er in Baudets ogen een puinhoop van. “In de 20 maanden van corona-ellende is over de hele linie nooit serieus ruimte gegeven aan andersdenkende immunologen, virologen, etc. Het OMT wordt gevolgd als een soort orakel. Geen journalist gaat eens achter Ivermectine of HCQ aan. Of de vaccinatieschade. Niets. Nada.”

Oh ja, en wat betreft de banden van het kabinet met het World Economic Forum (WEF)? Uit documentatie van de regering blijkt dat de relatie tussen kabinet en WEF hecht is. Heel hecht. Maar niemand doet daar onderzoek naar. “De brieven die Pepijn van Houwelingen boven water kreeg zouden toch op z’n minst VRAGEN moeten opwekken,” aldus Baudet. “Hoe zit het precies? Maar nee, de media zwijgt.”

En dan, tenslotte, zijn er ook nog de Amerikaanse verkiezingen waar er, aldus Baudet, “opmerkelijke en statistisch vrijwel onmogelijke stemuitslagen” zijn geweest. “Het gecoördineerde stilleggen van het tellen, de merkwaardige ‘stemcomputers’ en hun niet-transparante software. Nee hoor, de redacties van onze media interesseert het niet.”

Kartel

Zo is het natuurlijk maar net. Op onderwerp na onderwerp laat ‘de journalistiek’ het keihard afweten. Maar dat is niet eens zo heel gek. Want de meeste kranten en dergelijke zijn in handen van een paar enorm grote (internationale!) concerns. Die concerns vormen samen een kartel – een mediakartel.

En dan kunnen we nog een stap verder gaan. Want dat mediakartel is als puntje bij paaltje komt ook deel van wat Baudet het partijkartel noemt. Het partijkartel is de politieke arm, het mediakartel de media-arm… maar het vormt deel van hetzelfde Grote Kartel.

Dat is geen “complottheorie,” maar feit – een feit dat het hele functioneren van de ‘journalistiek’ verklaart.