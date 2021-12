Thierry Baudet: ‘Het wordt tijd om na te denken over een vluchtplan’

Nu de ongekozen EU-dictator Ursula von der Leyen vindt dat er “gesproken” moet worden over een “vaccinatieplicht” zegt FVD-leider Thierry Baudet dat vrije mensen met vrije geesten “een vluchtplan” moeten ontwikkelen. Maar zijn er nog landen die “niet meedoen aan de totalitaire machtsgreep?” vraagt hij zich af. Nou, Brazilië misschien?

Vandaag riep Ursula von der Leyen haar mede eurocraten op om met elkaar lekker te overleggen over een mogelijke vaccinatieplicht. En dan dus niet alleen in haar eigen heimat, maar in heel Europa. Want zo werkt het bij dit soort globalistische wannabe dictators. Als zo’n zelfverklaarde Führer van mening is dat een vaccinatieplicht “goed” is, dan moet iedereen eraan geloven. Ook mensen die niets met haar hebben, haar taal niet spreken, en haar cultuur niet delen.

Thierry Baudet: ‘Tijd voor een vluchtplan’

Deze op handen zijnde dictatoriale Europese machtsgreep geeft Thierry Baudet het gevoel dat er nog maar één ding op zit voor mensen als hij; dus voor mensen die niet gevaccineerd zijn en die zich ook niet willen laten vaccineren. Ze moeten om zich heen kijken naar mogelijke andere plekken om te leven. Niet alleen buiten Nederland, maar buiten de EU.

“Het wordt ook tijd om na te denken over een vluchtplan,” schrijft hij terecht op Twitter. “Zijn er nog landen die ons, ongevaccineerden – dat wil zeggen: kritische, onafhankelijke geesten, zelfstandige figuren, prima burgers kortom – asiel hebben aangeboden? Landen die NIET meedoen aan de totalitaire machtsgreep?”

Het wordt ook tijd om na te denken over een vluchtplan. Zijn er nog geen landen die ons, ongevaccineerden – dwz: kritische, onafhankelijke geesten, zelfstandige figuren, prima burgers kortom – asiel hebben aangeboden? Landen die NIET meedoen aan de totalitaire machtsgreep? https://t.co/ijq0SDNCHB — Thierry Baudet (@thierrybaudet) December 1, 2021

Brazilië?

Zoals ik het zie is er eigenlijk maar één land: Brazilië. 60 procent van de mensen heeft zich daar weliswaar laten injecteren met één van de ‘vaccins’ (kuch), maar president Bolsonaro is een uitgesproken criticus van a) de vaccinaties en b) de coronapaniek in het algemeen. Als andersdenkenden – en ik denk niet alleen aan ongevaccineerden, maar ook aan gevaccineerden die niet mee willen gaan in de Apartheid – ergens veilig kunnen zijn, dan toch daar.

Er zijn ook mensen die roepen dat Florida een goed alternatief is, maar helaas: de immigratieregels worden opgezet door de nationale overheid, en die is extreem-coronafascistisch aldaar. Zo moeten alle mensen die naar de VS reizen “gevaccineerd” zijn. Dus je kan alleen naar Florida als die staat zich afscheidt en verklaart dat het niet langer de autoriteit van D.C. accepteert. Maar dat zal niet zo snel gebeuren.

