“Verraderspartij” JA21 hard aangepakt vanwege stem TEGEN motie die gevangenis/boete uitsluit voor ongevaccineerden

De mannen en vrouwen van “verraderspartij” JA21 liggen onder vuur. Ze hebben namelijk tégen een motie gestemd die eist dat mogelijke toekomstige boetes en/of gevangenisstraffen voor ongevaccineerden worden uitgesloten. Met andere woorden; de motie ziet erop toe dat mensen die zich niet willen laten vaccineren daar niet keihard voor bestraft kunnen worden. De motie werd verworpen. Mede door JA21.

In de Tweede Kamer diende Pepijn van Houwelingen deze week een heel belangrijke motie in. In de motie wordt uitgesloten dat ongevaccineerden ooit bestraft kunnen worden voor hun vaccinatiestatus door een boete of zelfs gevangenisstraf opgelegd te krijgen.

Je zou denken dat dit een no brainer was. Maar nee. Slechts 48 zetels steunden de motie om zulke walgelijke praktijken uit te sluiten: SP, BIJ1, DENK, PvdD, SGP, BBB, PVV, FvD en Van Haga.

Ja. Dat lees je goed. JA21 staat daar niet bij. De partij van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga wilde het voorstel niet steunen. Want blijkbaar willen zij de deur naar ofwel boetes dan wel gevangenisstraf voor ongevaccineerden wel degelijk openhouden.

Verraderspartij JA21

Deze stem van JA21 is zo walgelijk dat zelfs Eva Vlaardingerbroek – die na háár verraad van Thierry Baudet vorig jaar tijdens de mislukte JA-coup niets vriendelijke te zeggen heeft gehad over FVD – het veroordeelt. “Hypothetisch of niet, tegen deze motie stemmen is schandalig,” stelt zij.

Ook Jan Bennink – die het hart bewezen wél op de goede plaats heeft – vindt dit stemgedrag van JA21 wanstaltig. “Ja21 blijkt de ultieme verraderspartij,” schrijft hij op Twitter. “Volgens mij opgericht door intriganten die FvD moesten kapen en Baudet onschadelijk moesten maken om The Great Reset soepel te laten lopen.”

Dit zie je ook, zegt hij, in “de potsierlijke peilingen waarin ze veel groter zijn dan logisch.”

En ja, daarin heeft hij natuurlijk helemaal gelijk. In de peilingen is JA21 best behoorlijk aan het groeien. Maar als je online meekijkt zie je dat de partij eigenlijk geen tot weinig beweging genereert. De meest waarschijnlijke verklaring is mijn inziens die van Bennink, dat JA21 schromelijk overschat wordt door de peilers. De enige vraag is dan nog of dat bewust dan wel onbewust gebeurt.

JA21: tegen onze grondrechten

Hoe dan ook, als deze partij zelfs tegen dit soort moties stemt weet je: JA21 verdient het niet eens bijna om te groeien. Dit is een ranzige partij die niet pal durft te staan voor onze rechten. Ze willen zó graag deel uit gaan maken van het kartel dat ze bereid zijn álle grondrechten overboord te gooien. Want macht.

Wanstaltig. Walgelijk. Ranzig. Misselijkmakend. Andere termen heb ik niet voor dit stemgedrag van JA21.