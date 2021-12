Video! Geert Wilders spottend over Coalitieakkoord: ‘We gaan al die prachtige punten serieus bestuderen’

In een ludieke video laat PVV-leider Geert Wilders zien hoe hij denkt over het nieuwe Regeerakkoord. Volgens de PVV-voorman is er maar één juiste plek voor dit plan: de prullenbak. De afgelopen maanden heeft Wilders al veelvuldig duidelijk gemaakt dat Nederlanders niet zitten te wachten op een voortzetting van Rutte III, maar behoefte hebben aan nieuwe verkiezingen.

Het moge duidelijk zijn: de PVV vindt het nieuwe Regeerakkoord helemaal niks. En dat was natuurlijk te verwachten. De asielcrisis gaat niet worden opgelost, sterker nog: het kabinet wil gaan kijken naar een Duits model. Nou, we hebben allemaal gezien wat het ‘Wir schaffen das’-idee van Angela Merkel teweeg heeft gebracht. In een ludieke video laat Geert Wilders zien wat de PVV met het nieuwe Coalitieakkoord gaat doen.

Zo, lekker vroeg in de Tweede Kamer vanmorgen. Vandaag nog eens goed kijken naar dat Coalitieakkoord van Rutte 4! #nieuweverkiezingen pic.twitter.com/UpC5V8fTcQ — Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 22, 2021

Vorige week heeft Wilders al duidelijk gemaakt wat hij vond van het Regeerakkoord. Voor hem was het duidelijk dat de ‘VVD 100% gecapituleerd had‘. Er was vrijwel niks meer te zien van de verkiezingsbelofte van de partij, er zullen namelijk méér klimaatregels en méér asielindustrie komen.

Het nieuwe kabinet Rutte kan vanaf het begin rekenen op felle kritiek van de PVV. De VVD heeft de formatieonderhandelingen ideologisch gezien verloren, zodat Mark Rutte lekker in het torentje kan blijven zitten. Dit verwijt zal de VVD de komende maanden nog vaker te horen krijgen. Niet alleen van de partij van Wilders, maar ook van de teleurgestelde achterban.