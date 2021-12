Peiling: VVD en CDA betalen rekening voor linksig Regeerakkoord, verliezen allebei zetels

Afgelopen week werd het nieuwe Regeerakkoord gepresenteerd en met name de VVD en CDA lijken kiezers kwijt te raken door de nieuw aangekondigde kabinetsplannen. De VVD levert drie zetels in en het CDA, dat al extreem veel zetels had verloren, verliest er twee. Afgelopen week was de veelvuldige kritiek al te horen dat beide rechtse partijen niet succesvol hun stempel op het Regeerakkoord hadden weten te drukken, de peilingen bevestigen dit beeld.

Na de ellenlange formatie was de vreugde bij de onderhandelende partijen groot. Eindelijk was men eruit, het Regeerakkoord werd met trots gepresenteerd. Maar met name vanuit de achterban van de VVD begon direct het gemor. Het Regeerakkoord leek wel een D66-Regeerakkoord. De nieuwe peiling van EenVandaag bevestigt de onrust, de VVD levert zetels in. Ook het CDA verliest opnieuw kostbare zetels.

Waardoor het CDA het politieke jaar eindigt op een schamele acht virtuele zetels. De VVD levert dus ook bij deze peiling zetels in. Afgelopen weekend dook de partij van Mark Rutte al voor het eerst in tijden onder de grens van 30 zetels bij Maurice de Hond. Het lijkt er op dat de tijden van de ongenaakbare status van de VVD, en dat ze ‘niks fout kunnen doen’, nu toch echt tot het verleden horen.

De grote kritiek, die ook EenVandaag ziet onder de respondenten, is dat het Regeerakkoord te links is. D66 lijkt de grote winnaar te zijn van de formatie. Wat toch wel een flinke blamage is voor de VVD. De partij was met grote afstand de nummer één van Nederland, maar weet nauwelijks een zichtbare invloed af te dwingen op het Regeerakkoord. Logisch dan ook dat kiezers ontevreden weg lopen.

Het CDA lijkt in vrijwel alle peilingen gemarginaliseerd te zijn. Op dit moment zou het al een prestatie zijn als de partij de dubbele cijfers qua zetelaantal weet te halen. Zolang er geen radicale koerswijziging komt bij de partij lijkt dit de definitieve toekomst te worden van het CDA.