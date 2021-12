Wéér een probleem met de CoronaCheck-app: boosterprik in buitenland kan niet worden geregistreerd

De GGD waarschuwt mensen die een boosterprik willen halen in het buitenland. De CoronaCheck-app heeft geen manier om deze te registreren, waardoor het alleen mogelijk is om een papieren coronatoegangsbewijs (CTB) te krijgen.

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge moest en zou perse die CoronaCheck-app van de grond krijgen. En zoals bij alles gebeurt wat hij probeert, is ook de CoronaCheck-app een gecentraliseerd systeem dat volledig is gericht op Nederland. Er is totaal geen rekening gehouden met mensen die het vaccin, of de booster, in het buitenland halen. Hartstikke dom natuurlijk, want nu moet iedereen die dat wil in Nederland een afspraak maken. Dat legt meer druk op de GGD’s, die zich al genoodzaakt voelden om vrijwel uitsluitend gebruik te maken van XXL-priklocaties.

En zo gaat het met zo’n beetje ieder aspect van het coronabeleid waar Hugo de Jonge een hand in heeft gehad. Alles moet binnen zijn gecentraliseerde systeem en volgens zijn richtlijnen. Alles en iedereen die daar van afwijkt krijgt eerst te horen dat dit niet de bedoeling is, want dan loopt de registratie van zijn systeem in de soep. Mensen die zelf nadenken en er juist voor zorgen dat het door hem beoogde doel sneller wordt gehaald, moeten vechten tegen bureaucratie. Denk bijvoorbeeld aan de duizenden huisartsen in het land die op eigen initiatief zijn gaan vaccineren.

Nu zul je zien dat er straks zal moeten worden gevochten om de CoronaCheck-app te updaten, zodat ‘ie ook buitenlandse boosterprikken kan registreren. Dat moet haast wel, want anders wordt het draagvlak voor de boostercampagne en het vaccinatiebeleid ondermijnd. Mensen die in het buitenland een boosterprik hebben ontvangen hebben er echt weinig zin in om alsnog gediscrimineerd te worden omdat hun vaccinatiestatus niet geldt. En telkens dat papieren coronatoegangsbewijs overal mee naartoe nemen is ook vragen om problemen. Ze mogen wel opschieten, want voor het einde van januari wil De Jonge iedereen geboosterd hebben, meldt De Telegraaf.