Flink eind rijden voor uw booster! GGD: ‘Kleine priklocaties verdwijnen voor XXL-priklocaties’

De boostercampagne van zorgminister Hugo de Jonge lijkt werkelijk helemaal nergens op. Om toch nog enigszins op tijd te kunnen boosteren hebben verschillende GGD’en hun strategie veranderd. En die pakt behoorlijk nadelig uit voor iedereen die niet in een grote stad woont, want de kleine priklocaties van de GGD verdwijnen, zodat er XXL-priklocaties kunnen worden geopend.

Vanuit het oogpunt van de GGD is het besluit voor een andere strategie volkomen logisch: één centraal punt waar iedereen zich kan laten vaccineren, de XXL-priklocatie. Maar voor de veelal oudere mensen die een booster willen is het een behoorlijk beroerde keuze. 60-plussers die niet in een stad wonen zullen moeten rijden naar de XXL-priklocaties van de GGD, die meestal in een grote stad zit.

En de GGD’s zijn wat dat betreft haast genoodzaakt om het op deze manier in te richten, want Hugo de Jonge en zijn ministerie hebben weer zitten slapen. Die vonden het nodig om een advies van de Gezondheidsraad af te wachten, terwijl alle landen om ons heen allang aan het boosteren waren. Nu moet op stel en sprong weer van alles geregeld worden, wat voor GGD’s ook niet haast niet te doen is.

Wat ook niet helpt is dat zij enorme ruimten nodig hebben om de mensen verplicht op anderhalve meter afstand van elkaar te laten wachten, meldt RTL Nieuws. De wachttijd voor vaccinatie, die sommige landen overbodig achten, geldt hier namelijk nog wel. Voor de GGD’s is het haast de enige manier om zo nog een snel priktempo te kunnen halen met zo min mogelijk mensen.

En nu maar zien of het de komende weken ook echt gaat werken. Voor de GGD’s is het dan weliswaar de enige manier om ‘productie te kunnen draaien’, maar dan moeten de mensen wel ook daadwerkelijk op komen draven. We kunnen met z’n allen in ieder geval concluderen dat Hugo de Jonge ook dit keer weer een fout heeft gemaakt.