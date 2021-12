Wybren van Haga: ‘Deze lockdown is misdadig’

Wybren van Haga vindt het ronduit “misdadig” dat het kabinet vanavond een nieuwe harde lockdown aankondigt. “Nederland wordt gestraft omdat de boostercampagne maar niet op gang wil komen,” aldus het Tweede Kamerlid. “Het opnieuw opsluiten van Nederlanders is gebaseerd op helemaal niets.”

Onafhankelijk Tweede Kamerlid Wybren van Haga (Groep Van Haga / BVNL) vindt het volstrekt waanzinnig dat het kabinet zaterdagavond een nieuwe harde lockdown zal afkondigen. Dat zegt hij in een video die hij op Twitter heeft gezet.

“Angst en paniek, dat zijn een beetje de kernwaarden van dit kabinet,” aldus Van Haga. “Alles is natuurlijk weer uitgelekt, de Kamer hoort alles als laatste. Maar er komt een persconferentie en we gaan weer in een keiharde lockdown. Dus alle niet-essentiële instellingen gaan dicht: winkels, de horeca, kappers. De timing is dodelijk.”

Aangezien het “net voor Kerst” is roept Van Haga vervolgens alle Nederlanders op om zich vooral niets aan te trekken van deze nieuwe fascistische maatregelen van het kabinet. “We laten ons onze Kerst niet afpakken,” aldus Van Haga. “Laten we gewoon Kerst vieren, met onze familie, onze vrienden. We gaan gewoon door met het normale leven. We bestrijden dit kabinet.”

Misdadig

In de tweet waarin hij deze video gepubliceerd heeft is hij nog wat harder. “Deze lockdown is misdadig,” schrijft hij. “Nederland wordt gestraft omdat de boostercampagne maar niet op gang wil komen. Het opnieuw opsluiten van alle Nederlanders is gebaseerd op helemaal niets.”

Deze #lockdown is misdadig. NL wordt gestraft omdat de boostercampagne maar niet op gang wil komen. Het opnieuw opsluiten van alle Nederlanders is gebaseerd op helemaal niets. Laat Rutte en De Jonge niet jouw leven bepalen, vier de feestdagen met al je vrienden en familie. Leef! pic.twitter.com/VYrTSvgqLq — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) December 18, 2021

“Laat Rutte en De Jonge niet jouw leven bepalen,” vertelt hij de Nederlandse kiezer vervolgens. “Vier de feestdagen met al je vrienden en familie. Leef!”