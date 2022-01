Achterhoekse burgemeesters steunen gefrustreerde ondernemers: gaan niet ingrijpen als winkeliers de deuren openen

Winkeliers en horecaondernemers die komende zaterdag hun zaak opengooien in Montferland en Oude IJsselstreek hoeven niet te vrezen voor handhavers die de zaak direct sluiten. De burgemeesters geven aan begrip voor de zaak te hebben. “We kunnen niet van lockdown naar lockdown blijven gaan”, aldus de burgemeester van Oude IJsselstreek.

Komende zaterdag vinden er in verschillende plaatsen in het land protestacties plaats tegen het coronabeleid. Of het kabinet nu wel of niet gaat versoepelen, ondernemers en winkeliers gaan toch hun zaak openen. Twee Achterhoekse burgemeesters hebben aan de Gelderlander laten weten de protestacties volledig te begrijpen.

“Ondernemers zitten in een ingewikkelde situatie. Daar heb ik begrip voor. We zullen daarom niet optreden als winkels een statement willen maken door open te gaan. We kunnen niet van lockdown naar lockdown blijven gaan. Dat betekent dat er plannen door en met de sectoren gemaakt moeten worden hoe winkeliers gecontroleerd open kunnen gaan.”, aldus Otwin van Dijk, burgemeester te Oude IJsselstreek.

Het is een duidelijke boodschap van de bestuurder: het wordt tijd dat het kabinet eens gaat komen met maatwerk. We kunnen inderdaad niet om de zoveel maanden het land weer op slot gooien. Er moet een lange termijnaanpak komen met duidelijke regels. Het beste zou zijn als het Rijk opnieuw kiest voor regionale maatregelen. Nederlandse gemeenten hebben de beste kijk op welke maatregelen er in hun stad of dorp geschikt zouden zijn. Een ‘one size fits all’-aanpak zoals we de laatste twee jaar hebben gehad is vragen om gedoe.