ACM wil ‘diepgaand’ onderzoek naar fusie Talpa en RTL vanwege risico op praktisch monopoliepositie in medialandschap

De voorgenomen fusie van RTL en Talpa zou héél misschien wel eens negatieve gevolgen kunnen hebben voor de concurrentie in het medialandschap. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De onafhankelijke toezichthouder gaat nu een ‘diepgaand’ vervolgonderzoek doen om de precieze effecten van deze geplande fusie verder uit te pluizen.

Als RTL en Talpa gaan fuseren dan is er nauwelijks nog concurrentie in het medialandschap. Zij zouden in de praktijk zo’n beetje de hele markt domineren en ons nóg meer talentshows en BN’ers door de strot duwen. Kosten voor reclames zouden makkelijk omhoog kunnen schieten, zo vrezen adverteerders. En de consument heeft dan dus al helemáál het nakijken. De marktpositie van RTL en Talpa zou namelijk ook betekenen dat zij lagere prijzen zouden kunnen afdwingen voor het kopen van programma’s, mochten ze dat überhaupt nog willen doen.

De reden voor de fusie zou zijn om techgiganten als Google en Facebook-moederbedrijf Meta aan te kunnen, zo meldt het AD. Maar Google en Facebook hebben geen eigen tv-studios of -programma’s. Het gaat RTL en Talpa waarschijnlijk om de advertentiemarkt, maar de consument wordt op die manier dus mooi de dupe.

Ergens is het ook vreemd dat de ACM nog ‘diepgaand’ onderzoek moet doen, terwijl het eigenlijk al zo duidelijk is als maar kan: minder concurrentie op tv is slecht voor iedereen. Wie ooit nog hoop had op kwaliteit op de televisie, die kan dat maar beter laten varen. Het is niet voor niets dat mensen massaal wegblijven bij de tv of er zelfs geeneens meer één aanschaffen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

En ergens is dat jammer, want de televisie is toch wel iets dat mensen bindt. Het geeft een gevoel van een gedeelde werkelijkheid, die nu gefragmenteerd is geraakt door YouTube en social media. Talpa en RTL doen echter niet eens een poging om dat weer een beetje te lijmen en gaan puur fuseren voor de advertentie-inkomsten. Het maakt ze daarbij geen bal uit of mensen kijken naar het honderdste seizoen van een middelmatige talentshow of naar een paar knikkers die van een baan rollen.