Moslims doen ook aan cancelculture, eisen dat Talpa stopt met familie Meiland: ‘Erica’s uitspraken voeden moslimhaat’

De ene na de andere gekwetste groep eist dat organisaties de samenwerking met Erica Meiland en haar familie stopzetten. Moslimorganisaties doen nu ook een duit in het zakje en meten zichzelf het slachtofferschap aan: “Een grote groep mensen in onze samenleving wordt weggezet en gedemoniseerd”, zeggen de moslims over de uitspraken van Erica Meiland. Talpa, onder meer eigenaar van SBS, Veronica en Net5, zet de samenwerking echter gewoon voort.

Niet blij zijn met de islam en zeggen dat je vrouwen die een boerka dragen vindt lijken op “pinguïns”, staat tegenwoordig al gelijk aan discriminatie, moslimhaat, racisme, xenofobie en demonisering. De aanstelleritis is volop aanwezig in onze samenleving. Eerst viel links Nederland over ieder woord van Erica, ongeacht de context, en nu volgen de moslimorganisaties, meldt het AD.

Waar ze het meest over vallen is deze uitspraak van haar: ‘De islam brengt ellende zoals terrorisme, maar ook de onderdrukking van vrouwen en culturele dingen als besnijdenissen en allerlei gekke gewoontes’. Erica weet natuurlijk totáál niet waar ze het over heeft! Terrorisme heeft namelijk hélémaal niets met islam te maken. Vrouwen in islamitische landen dragen die boerka’s allemaal vrijwillig en kiezen ook allemaal bewust voor een leven als huisvrouw. Vrouwenbesnijdenis komt ook absoluut niet voor in islamitische landen (en als het wel gebeurt dan is dat ook geheel vrijwillig). Homoseksualiteit wordt binnen de islam trouwens ook volledig geaccepteerd. Één groot feest, die islam!

De uitspraken van Erica Meiland over moslims zijn niet het meest eloquent en hebben soms wat weg van kroegpraat, maar er wordt door de gekwetste minderheid gedaan alsof ze zich tot een nieuwe Hitler heeft ontpopt. Wat een waanzin! En belachelijk ook dat enkele bedrijven hier zonder slag of stoot gehoor aan geven, waardoor het voor die aanstellers juist zin heeft om nog harder te gaan huilen. Maar het meest trieste is nog wel dat niet alleen Erica, maar ook de rest van haar familie nu aangepakt wordt. Alsof haar opvattingen ook direct afgeven op de andere Meilandjes. Guilt by association in de meest pure vorm.