Peiling: Meerderheid Nederland vindt boycot familie Meiland onterecht

Na de ”’heftige”’ anti-islamuitspraken door Erica Meiland kampt de familie met een boycot door enkele bedrijven. Onder meer Emmamatras, Hallmark en Niveau hebben de samenwerking met de familie Meiland stopgezet. Onterecht, aldus een meerderheid van de Nederlanders. Dat blijkt uit een peiling gedaan door Hart van Nederland.

Hart van Nederland heeft een representatief onderzoek gedaan onder 3200 Nederlanders over de vraag of de boycot van de familie Meiland terecht is. Een ruime meerderheid (63%) vindt de boycot nergens op slaan. Met name Nederlanders met een voorkeur voor D66 of PvdA zijn enorm verdeeld over de kwestie. Bij kiezers van beide partijen staat een krappe meerderheid (52%) achter de boycot.

Het treurige nieuws van deze peiling is dat 28%, een kwart dus, de boycot terecht vindt. Wat betekent dat er dus genoeg Nederlanders zijn die vinden dat je zonder echt goede redenen kan worden gecanceld vanwege je mening. Zij vinden het klaarblijkelijk prima dat iemand in professionele sferen/werksferen geboycot mag worden om wat hij of zij privé vindt.

In de kwestie Erica Meiland is het niet alleen Erica die geboycot wordt door enkele bedrijven, ook haar dochter Maxime werd publiekelijk op het woke-schavot geplaatst door Emmamatras omdat zij zich niet uitsprak over de uitspraken van haar moeder. Totale idioterie, maar dat is helaas haast de norm geworden sinds we dit giftige gedachtegoed vanuit de Verenigde Staten hebben geïmporteerd.

Gelukkig laat de peiling zien dat er genoeg mensen zijn die dit soort praktijken afkeuren. Alleen zal het niet genoeg zijn om de cancelcultuur te beteugelen, want zoals we al eerder zag blijven bedrijven mensen boycotten vanwege zogenaamde politiek incorrecte standpunten.