Geert Wilders hekelt boycot familie Meiland: ‘Vrijheid van meningsuiting gaat boven alles, Erica is een dappere vrouw’

PVV-leider Geert Wilders heeft zijn steun uitgesproken voor de onder vuur liggende Erica Meiland. Vanwege enkele kritische islamuitspraken worden zij en haar familie ineens geboycot door diverse bedrijven. Wilders laat weten dat Erica juist een enorm dappere vrouw is en dat ze in deze tijden van cancelcultuur onze steun verdient.

Erica Meiland heeft zich recent nogal kritisch geuit over de islam én dat heeft een golf van verontwaardiging teweeg gebracht bij deugend Nederland. Haar uitspraken waren niet politiek-correct of woke én dus moet ze maar geboycot worden. Meerdere bedrijven hebben hun zakelijke relaties met de familie Meiland al opgezegd.

Als klap op de vuurpijl werd bekend dat het matrassenbedrijf Emma de samenwerking met dochter Maxime heeft stopgezet omdat zij zich niet heeft uitgesproken over de situatie. Ze heeft namelijk niet tijdig afstand genomen van deze ‘heftige’ uitspraken.

Via sociale media heeft PVV-leider Geert Wilders laten weten dubbel en dwars achter de familie Meiland te staan. Het is namelijk een schande dat iemand wordt gecanceld voor het simpelweg uiten van zijn of haar mening.

Hou op met het sarren en boycotten van de #Meilandjes. Alle bedrijven die de banden met hen verbreken omdat ze de waarheid spreken over de islam verdienen zelf een boycot! Erica Meiland is een dappere vrouw. Ze verdient steun van ons allemaal! 👍#Meilandjes #Erica #Meiland — Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 30, 2021

Als een soort van tegenactie zegt Wilders vanaf heden zelf geen producten bij de boycottende bedrijven meer te gaan kopen. En dat is nu precies de goede reactie. Als een bedrijf besluit iemand te boycotten vanwege een mening dan moeten consumenten, die daar boos of teleurgesteld over zijn, als tegenreactie zo’n bedrijf óók gaan boycotten. Uiteindelijk draait alles om commercie en als de verkoopcijfers dalen gaan ze vanzelf wel inzien dat politiek-correct zijn zeker niet altijd loont.

Dus voor mij geen Emma matras, Hallmark, Helli Fresh en Nivea meer. Ik ben er klaar mee. En ik vermoed dat veel meer mensen hetzelfde vinden. De vrijheid van meningsuiting gaat boven alles. Geen boycot op islamkritiek! #Meilandjes #Erica #Meiland — Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 30, 2021

Dat het imago van de Meilandjes zo door het slijk wordt gehaald is te triest voor woorden, maar deze gespeelde (f)ophef van deze moreel verheven bedrijven doet de boekverkoop van Erica’s nieuwe boek alleen maar goed. Al weken staat het boek in de top 10 van bestsellers.