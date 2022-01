Cijfers worden opgeklopt! Patiënt in ziekenhuis wordt na positieve test als coronapatiënt beschouwd

Patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen om een andere reden dan Covid-19 en vervolgens positief testen op het coronavirus, tellen in de dagelijkse ziekenhuiscijfers ook mee als coronapatiënt. Een woordvoerster van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) bevestigt dat.

Voor een ziekenhuis is het vrij logisch om patiënten die positief testen op het coronavirus ook als coronapatiënt te beschouwen. Niet vanwege het ziektebeeld, maar omdat er een ander protocol geldt. Dergelijke patiënten moeten gescheiden worden van andere patiënten.

Het probleem is alleen dat dit een behoorlijk vertekend beeld gaat geven in de coronacijfers. De enige reden dat zo’n patiënt als coronapatiënt wordt beschouwd, is om besmetting bij personeel en andere patiënten te voorkomen. Het heeft niets te maken met waarom zo iemand in het ziekenhuis terecht is gekomen. Maar dat is wel waar de coronacijfers over gaan: mensen die door het virus in het ziekenhuis terechtkomen. Eigenlijk is het best merkwaardig dat ziekenhuizen niet stil lijken te hebben gestaan bij de mogelijke consequenties van het labelen van non-Covid-19-patiënten als coronapatiënten.

Ziekenhuizen zouden er wat dat betreft goed aan doen om een aparte categorie toe te voegen voor dit type ‘coronapatiënten’. Nu lijkt het er namelijk op dat de omikronvariant in werkelijkheid qua ziektebeeld geen bal voorstelt, maar dat de cijfers actief worden gemanipuleerd om te doen alsof er wél heel veel aan de hand is. Hoogleraar geneeskunde Marcel Levi wijst op hetzelfde tegenover RTL Nieuws.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Dat zorgt niet alleen voor nog meer wantrouwen richting de overheid, maar kan er ook toe leiden dat het kabinet het coronabeleid weer aan gaat passen. En als ziekenhuizen patiënten op deze manier blijven labelen, dan valt straks nauwelijks meer te zeggen wie daadwerkelijk coronapatiënt is en wie niet. Dan wordt het weer nattevingerwerk, zoals we dat met wel meer coronadata gewend zijn. Laat ze dat dus alsjeblieft snel aanpassen!