Column Frits Bosch: Wilders heeft gelijk

De Kamer loopt te hoop tegen de voorzitter Vera Bergkamp. Onterecht. Khadija Arib moest en zou vervangen worden door iemand van D66 en het werd Vera Bergkamp. ‘The proof of the pudding is in the eating!’ De Kamer moet nu op de blaren zitten. Maar buig dan ook het hoofd en erken voortaan voor competentie te kiezen en niet voor macht. Dat is waar dit kabinet voortdurend mank aan gaat. “Vera Bergkamp, vooral doorgaan!!”

Dan, wat is het issue rond Geert Wilders? Hij heeft zich gewend tegen de kamerleden Fonda Sahlia, D66, en Kauthar Bouchallikht, GL, dragers van een hoofddoek. Soumaya Sahlia is de zuster van Fonda, VVD lid en netwerklid van VVD, veroordeeld voor wapenbezit en lid van terroristische Hofstadgroep. Wilders: “islamitische radicalen en terroristen” waarover hij zich “ongemakkelijk en onveilig” bij voelt. Hij verwijst ook naar de hoofddoek.

De eerste vraag die gesteld moet worden is: is het correct wat Wilders beweert?” Het antwoord luidt “ja”. Hij heeft het niet over zomaar mensen betrokken bij politieke partijen maar over mensen die fundamenteel islamistische uitingen gepleegd hebben en betrokken zijn geweest bij terroristen en daarover nooit spijt betuigd hebben en dat ook nooit zullen doen. We moeten er dus van uitgaan dat zij het verderfelijke gedachtegoed nog steeds aanhangen. Begrijpelijk dat Wilders er zich ongemakkelijk en onveilig bij voelt. Hij wordt al 16 jaar dodelijk achterna gezeten door fanatieke moslims, een hele andere gradatie dan een man met een fakkel voor de deur.

Nu over de hoofddoek. De overheid dient neutraal te zijn. Terecht dat in overheidsfuncties hoofddoeken verboden zijn. Houden zo! Maar de Kamer dient zich niet aan die regel te onttrekken. Dus: weg met hoofddoeken in de Kamer!

Voorts vind ik dat Geert Wilders in de Kamer veruit de beste en meest bevlogen spreker is. Hij is inhoudelijk to the point; prima dat we in de oppositie een spreker hebben van dit formaat. Hij wist uitstekend thuis te brengen dat Rutte 4 een zeer asociaal kabinet is die burgers in de kou laten staan. Weg ermee.

Mijn slotsom: Kamerleden, niet mekkeren. Probeer niet de aandacht af te leiden van inhoudelijke zaken. Wilders heeft gelijk!

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.