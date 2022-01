“Dat zit in onze Tweede Kamer?” Covidgek Liane den Haan sluit ‘positief geteste’ kinderen op in hun slaapkamer, zet foto online

Dit is bizar. Tweede Kamerlid Liane Den Haan (voorheen van 50Plus) heeft heel trots een foto gedeeld van 2 borden die ze voor 2 slaapkamerdeuren heeft gezet in haar woning. Want, zegt ze, “1 kind [is] positief, 1 kind [heeft] klachten.” Mevrouw de parlementariër sluit ze daarom op in hun slaapkamer. Want ze moet zelf natuurlijk ten koste van alles “veilig” zijn.

Nog niet zo heel lang geleden zouden ouders letterlijk hun leven geven voor hun kind. Als dochter of zoon ernstig ziek was zorgden ouders voor haar of hem. Ja, ook als ze ziek waren van een virus dat de ouders zelf kon besmetten. Je geeft immers maar wat graag je linkerarm voor je kind, als dat betekent dat zij hun hand niet kwijtraken.

Liane Den Haan: walgelijk

Tegenwoordig is alles anders. Nou ja, Covidgekken tenminste. Want Liane den Haan – onafhankelijk Kamerlid die in het parlement kwam als lijsttrekker van 50Plus – deelt heel trots een coronadeugfoto. Kijk even met me mee:

#Roomservice 1 kind positief, 1 kind met klachten. Morgen testen. Gelukkig zelf negatief en geen klachten. Wel ongezellig met eten. #corona pic.twitter.com/7LPnIKFEA9 — Liane den Haan (@LianedenHaan) January 30, 2022

Dat knettergekke mens heeft dus twee kinderen die (mogelijk) Covid hebben. Een normale, liefhebbende moeder zorgt dan voor die kinderen. Als ze koorts hebben doet ze een washandje op het voorhoofd, als ze andere verschijnselen hebben doet ze er alles aan om die te verzachten. En ondertussen knuffelt ze de kids om ze liefde en kracht te geven.

Maar wat doet Den Haan? Die sluit de kids op in hun slaapkamer omdat ze háár mogelijk kunnen besmetten. En tja, haar eigen gezondheid gaat natuurlijk boven alles.

Woedende reacties

Logischerwijze wordt Den Haan hier fel voor bekritiseerd. “Dit is gedrag van iemand die totaal de grip op wat het leven inhoudt verloren is. Schrijnend,” schrijft Annelies Strikje bijvoorbeeld. “En dat zit in de Tweede Kamer.”

Mogen ze nog wel een uurtje per dag luchten buiten? 😷🙄 Dit is gedrag van iemand die totaal de grip op wat het leven in houd verloren is. Schrijnend. En dat zit in de Tweede Kamer. — Annelies (@annstrikje) January 30, 2022

Advocaat Bart Maes vraagt zich af of het misschien satire is van Den Haan. “En dat zit in onze Tweede Kamer?”

Is dit satire? 🤷‍♀️ En dat zit in onze Twee Kamer? 🙈 — Bart Maes (@BartMaes16) January 30, 2022

Ene Natas vindt het ook belachelijk. “Serieus, je sluit je kind toch niet op? NIET, NOOIT!” Daar voegt ze aan toe dat Den Haan “3 spuiten [heeft] gehad.” Dus “waar ben je bang voor?” Goede vraag. Je gaat bijna denken dat mevrouw de politica denkt dat de vaccins geen reet helpen he?

Serieus, je sluit je kind toch niet op? NIET, NOOIT! Waar ben je bang voor? Je hebt 3 spuiten gehad! — Natas (@natas_groen) January 30, 2022

En Noor voegt toe: “Normaal zeg je als moeder als een kind ziek is: ‘Kon ik het maar overnemen’. Tegenwoordig: prijs je jezelf gelukkig met een nikszeggende uitslag, sluit je je kinderen op en zet eten voor hun deur.” Ze sluit volkomen terecht af met de hashtag: #DeMensheidIsStuk.

Normaal zeg je als moeder als een kind ziek is: "kon ik het maar overnemen".

Tegenwoordig: prijs je jezelf gelukkig met een nikszeggende uitslag, sluit je je kinderen op en zet je eten voor hun deur.#demensheidisstuk — Noor (@Nora_D_L) January 30, 2022

Ik dacht dat ik het nooit zou meemaken, maar we zijn nu dus op een punt aanbeland waarop in ieder geval een flink aantal ‘moeders’ als Den Haan zo egoïstisch zijn geworden, dat ze de verplichtingen van het moederschap naast zich neerleggen als dat hen beter uitkomt.

Wat een walgelijke ‘moeder.’ En wat een walgelijk ‘mens.’