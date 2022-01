De meest corrupte partij van Nederland: Rutte vond het prima dat lobbyende Van Nieuwenhuizen minister bleef

De VVD is veruit de meest corrupte partij van Nederland. Dat wisten we al. Maar het wordt er nu wel even heel duidelijk ingewreven. Want uit informatie die in handen is van de Volkskrant blijkt dat Mark Rutte wíst dat zijn partijgenoot minister Cora van Nieuwenhuizen als lobbyist ging werken voor een energievereniging… en dat hij het helemaal prima vond dat ze tegelijkertijd gewoon bleef doorgaan als minister.

Het afgelopen jaar was er veel om te doen dat VVD’er Cora van Nieuwehuizen de overstap maakte van het kabinet – als minister – naar de lobbysector. Ze ging aan de slag voor energievereniging Energie-Nederland. Die behartigt als lobbygroep onder meer de belangen van BAM Bouw en Techniek, Gazprom, BP, Shell en Eneco. Natuurlijk is dat gek. Want zo’n minister heeft goede banden met andere politici en het kabinet en kan die contacten dus gebruiken om voor die bedrijven leuke deals te sluiten.

Lekker doorgaan

Dat is sowieso dus al zorgwekkend. Maar wacht, het wordt erger. Want uit informatie die is vrijgekomen na een WoB-verzoek blijkt dat Mark Rutte op 23 juli al wist dat Van Nieuwenhuizen deze baan nam… én dat hij ermee instemde dat ze zou aanblijven als minister. In ieder geval tot het nieuwe kabinet officieel zitting zou nemen, dus dat was tot in januari van dit jaar.

Er was zelfs een concept-Kamerbrief geschreven al. “Vanzelfsprekend moet daarbij worden geborgd dat elke mogelijke belangenverstrengeling in verband met mijn toekomstige functie wordt voorkomen,” stond daarin.

Lobbyverbod

Natuurlijk kwam er kritiek op het feit dat ze lobbyist zou worden. Maar, zei het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, een lobbyverbod zou niet voor haar gelden. Tot september. Toen maakte Rutte een draai van 180 graden en zei hij dat dit verbod wél voor haar zou gelden. “Ministeries zullen uitdrukkelijk de bewindspersoon na het aftreden gedurende een periode van twee jaar niet aanvaarden als lobbyist,” aldus de VVD-premier.

Waarom hij van mening is veranderd is niet duidelijk. In de herfst van vorig jaar zei hij alleen dát dit het geval was geweest, maar waarom? Niemand die het weet.

Sinds 1 oktober is Van Nieuwenhuizen voorzitter van Vereniging Energie-Nederland. Op 31 augustus verliet ze daarom het kabinet. Want ja, ze moet natuurlijk wel lekker bakken met geld kunnen verdienen. En nu komt het: haar woordvoerder laat weten dat de berichtgeving in de Volkskrant klopt. Inderdaad, tot 26 augustus vond Rutte het helemaal prima als ze doorging als demissionair minister.

Corruptie

Dit is dus waarom mensen de VVD de meest corrupte partij van Nederland noemen. En terecht, natuurlijk. Want wat hier gebeurt is werkelijk wanstaltig. Het is het gedrag van een bananenrepubliek, niet van een gezonde democratische rechtsstaat.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het is wanstaltig. Maar het ergste is dat niemand hier iets aan gaat doen. Want de VVD heeft een monopolie op de macht, en VVD’ers wéten het.