Duitsland trekt strop verder aan: periode ‘genezen van corona’ ineens gehalveerd

Heel langzaam maar zeker wordt het de ongevaccineerde Duitser praktisch onmogelijk gemaakt om nog langer ongevaccineerd te zijn. De omikronvariant wordt nu aangegrepen als reden om de termijn voor ‘genezen van corona’ in Duitsland te halveren van zes naar drie maanden. Een besluit dat overigens zonder aankondiging vooraf door het Robert Koch-instituut werd genomen.

Wie dacht tot hooguit zes maanden na een corona-infectie vrolijk deel te kunnen nemen aan de Duitse samenleving die komt er bekaaid van af. De Duitse minister van Volksgezondheid, Karl Lauterbach, bleef zelfs beweren dat die termijn onder bepaalde omstandigheden zelfs zou kunnen worden verlengd, meldt De Telegraaf. Maar niets is minder waar. Dat ging allemaal over de deltavariant en de omikronvariant is nu dominant. Een totaal andere situatie volgens het Duitse RIVM.

En zo trekt Duitsland langzaam maar zeker de strop steeds verder aan voor ongevaccineerde Duitsers. Eerst was er een 3G-beleid, dat werd als snel een 2G-beleid. Dát werd weer een 2G+-beleid, waardoor je als gevaccineerde je alsnog overal voor moet laten testen. En inmiddels zitten ze op een soort 1,5G-beleid. Er lijkt haast wel een patroon in te zitten…

Het vreemde is wel dat Duitsland nog steeds heilig overtuigd is van de effectiviteit van de coronavaccins en totaal geen vertrouwen lijkt te hebben de bescherming als gevolg van een corona-infectie. Ze willen iedereen zo graag aan de vaccins hebben, dat ze met dit nieuwe beleid impliciet zeggen te geloven dat ongevaccineerden om de drie maanden opnieuw kunnen worden geïnfecteerd. Dat was bij geen enkele andere variant het geval, in ieder geval niet op zo’n korte termijn, maar de omikronvariant zou een héél ander verhaal zijn.

Door dit soort absurde beleidskeuzes krijgt Nederland straks ook een 2G-beleid door de strot geduwd. Frankrijk heeft het al ingevoerd en Duitsland gaat nog een stap verder. Het heeft totaal niets meer met feiten of logica te maken, want bij al die landen is bekend dat de huidige vaccins nauwelijks en/of maar even effectief zijn. Het merendeel van de bevolking is er in ieder geval niet bij gebaat. En al helemaal niet voor de zwakke omikronvariant, waar de vaccins toch al niet zoveel tegen doen.