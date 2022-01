Filmpje! Caroline van der Plas (BBB) pakt bejaarden-mishandelend kabinet aan: ‘Stop ontkoppeling AOW!’

Bij het debat over de regeringsverklaring heeft Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging) het opgenomen voor ouderen. Want, zei ze, het is wanstaltig dat de AOW is ontkoppeld van het minimumloon. Ouderen kunnen zo maar nauwelijks rondkomen. En dat komt door het wanbeleid van Rutte en co.

“De meeste AOW’ers van nu waren hardwerkende arbeiders,” aldus Van der Plas in de Tweede Kamer. “Heel gewone mensen met heel gewone wensen. Buschauffeurs, fabriekspersoneel, zorgmedewerkers, bouwvakkers, timmermannen, postbodes, loodgieters, elektriciens, wegwerkers, juffen, meesters,” en zo ging ze door met haar opsomming van heel “gewone” beroepen. (Tip aan Caroline, we love you girl, but don’t do this shit).

Ouderen hebben dit land opgebouwd, maar worden door #RutteIV in de steek gelaten. @lientje1967 riep op om te stoppen met de de ontkoppeling van de AOW aan het minimumloon👇🏻#regeringsverklaring pic.twitter.com/EpoiFY05kO — BBB BoerBurgerBeweging 🍀🍀🍀 (@BoerBurgerB) January 19, 2022

Kortom, “mensen waarop ons land, onze economie, draait. De AOW’ers van nu bouwden onze huizen, legden onze treinrails aan, asfalteerden onze wegen, legden onze leidingen en elektra aan, zorgden in de ziekenhuizen voor ons, onze kinderen of onze opa’s en oma’s. Ze vervoerden ons met de bus of de trein veilig naar onze bestemming, maakten onze spullen in de fabrieken, brachten onze spullen tot op de stoep van onze huizen, onderwezen onze kinderen… De AOW’ers zijn gewone mensen, met gewone wensen. Ze vragen niet veel. Ze willen gezien, gehoord en zeker gewaardeerd worden.”

Daarop de oproep van BBB. “Koppel de AOW alsjeblieft weer aan het minimumloon. Het is niet dat het niet kan. Het is een politieke keuze. Net zoals dat de aankoop van De Vaandeldrager van Rembrandt óók een politieke keuze was. Als je het maar graag genoeg wilt.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Natuurlijk valt daar niets tegen in te brengen.