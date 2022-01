Fleur Agema furieus dat kabinet 2G niet in de prullenbak gooit: “Mijn maag keert zich om!”

Uit een nieuw onderzoek blijkt dat 2G helemaal geen fluit gaat helpen om corona in te dammen, wat het excuus voor invoer van dit systeem is. Toch wil het kabinet het “achter de hand houden” als mogelijkheid. Fleur Agema is woest.

Het is ronduit walgelijk, maar WNL bericht vandaag dat het kabinet 2G “achter de hand” wil houden. Dit terwijl uit onderzoek blijkt dat het helemaal niet helpt in de strijd tegen corona. Het is een ronduit totalitair systeem dat discrimineert op basis van vaccinatiestatus, maar voegt niets toe qua veiligheid. En tóch wil het kabinet deze optie in de “gereedschapskist” houden.

Agema: 2G moet wég

PVV-Tweede Kamerlid Fleur Agema is terecht heel boos. “miljoen mensen uit willen kunnen sluiten als ‘achter-de-handje,’ ondanks dat al het medisch wetenschappelijke 2G tegen spreekt,” schrijft zij op Twitter.

“Mijn maag keert zich om.”

Ze sluit af met de hashtag #StopQR

Miljoenen mensen uit willen kunnen sluiten als “achter-de-handje”, ondanks dat al het medisch wetenschappelijke 2G tegen spreekt. Mijn maag keert zich om. #StopQR Kabinet geeft 2G nog niet op, ondanks onderzoek: ‘Ze willen het achter de hand houden’ https://t.co/HCziaJu5V9 — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) January 19, 2022

Zo is het maar net. Maar ja, 2G is natuurlijk een belangrijk middel voor de politieke elites om naar het socialcreditsysteem toe te werken zoals dat ook al bestaat in China. Of, zoals ze dat in de EU noemen: de Digital Identity.