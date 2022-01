Gemeente Amsterdam steekt stokje voor slappe ‘verzetspoging’ Kapsalon Theater: ‘Mag niet en we gaan handhaven!’

De actie Kapsalon Theater, een slappe ‘verzetspoging’ van de cultuursector om met naleving van het QR-systeem tóch open te kunnen, wordt gedwarsboomd door de gemeente Amsterdam. De actie wordt namelijk georganiseerd in een “publieke plaats” die nog gesloten moet zijn, dus zal er worden gehandhaafd, zo laat de burgemeester Halsema weten.

Op zich was het een grappig idee: het theater ombouwen tot een kapsalon waar tegelijkertijd zou worden opgetreden. De cultuursector leek op deze manier de oneerlijke coronaregels te kunnen omzeilen. Het zwakke eraan was dat Sanne Wallis de Vries en Diederik Ebbinge het presenteerden als een daadwerkelijke verzetsdaad, maar dan wel de coronatoegangsbewijzen zouden laten controleren. Verzet tegen overheidsbeleid, binnen de kaders die zijn opgesteld door de overheid, is nou niet echt verzet te noemen.

Burgemeester Femke Halsema (GroenLinks) draait echter het hele initiatief de nek om en zegt (via de NOS):

“U heeft uw actie georganiseerd in een “publieke plaats” die op grond van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) nog gesloten moet zijn. Mocht u alsnog elders (in de openbare ruimte) willen demonstreren, dan zal ik mij inzetten u hierbij te faciliteren.”

Men zou dus eventueel in een park een podium neer kunnen zetten en op die manier op kunnen treden, maar zie dat maar eens op korte termijn te regelen. Laat staan dat de ticketverkoop dan nog overeind blijft, want iedereen kan dan gewoon langs komen wandelen om het spektakel te aanschouwen. Het verzet van de kunst- en cultuursector lijkt dus in zijn geheel in het water te zijn gevallen.

Maar ja, wat nu dan? Laten de knappe koppen achter het idee van Kapsalon Theater het hier bij of gaan ze nu dan toch daadwerkelijk in verzet? Gezien het feit dat ze ondanks alles nog altijd even gezagstrouw zijn als altijd, zou ik gokken op het eerste.