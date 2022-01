Mark Rutte wil met MKB in gesprek over veroorzaakte ellende: ‘Ondernemers gooien uit wanhoop de deuren open’

Het is rijkelijk laat, maar premier Mark Rutte gaat eindelijk om tafel met het midden- en kleinbedrijf(MKB). De VVD’er constateert dat de problemen voor ondernemers zich steeds meer opstapelen na mate de crisis langer duurt. Met elkaar in gesprek raken is dan ook van belang, aldus de premier.

Het is natuurlijk pijnlijk voor MKB’ers dat het kabinet nu pas, nu de eerste versoepelingen van kracht zijn gegaan, om tafel wil. Zowel tijdens als voor de lockdown was er nog geen sprake van een handreiking, maar nu het kabinet de maatschappelijke onrust en ongehoorzaamheid zag groeien de afgelopen dagen, was het genoodzaakt om het toch maar eens over een andere boeg te gooien.

NU.nl meldt dat naast Rutte ook Sigrid Kaag en Carola Schouten aanwezig zullen zijn bij de gesprekken met vertegenwoordigers uit het midden- en kleinbedrijf. Werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB Nederland hebben al eerder aan de bel getrokken: het huidige maatregelenpakket is niet toereikend genoeg, veel bedrijven vallen buiten de boot of krijgen te weinig compensatie. Het water staat bij sommige ondernemers aan de lippen en dus is de ongehoorzaamheid niet heel verwonderlijk.

Zij pleiten dan ook voor een andere aanpak. Gemeenten moeten een grotere rol krijgen, zij zijn vele malen beter in staat om wel goed maatwerk te leveren. De centralistische aanpak, wat veelal werkt met een ‘one-size-fits-all’-maatregelenpakket, is iets wat ondernemers te vaak benadeeld.