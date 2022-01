GroenLinkser geeft toe: ‘De Indianen van Baudet bestaan’

Volgens het partijkartel ziet Thierry Baudet overal (gevaarlijke) Indianen. Hij verspreidt “indianenverhalen.” Nou, schrijft een GroenLinkser nu op LinkedIn, het is hem opgevallen na wat zoekwerk dat die Indianen daadwerkelijk bestaan. Want ja, er is overduidelijk een project gaande om de maatschappij te veranderen, en nee, het heeft allemaal niets te maken met het beschermen van de Volksgezondheid.

In wat op de eindstreep nog snel even dé LinkedIn-post van het jaar is legt GroenLinkser Chris Jongema uit dat Thierry Baudet eigenlijk gewoon gelijk heeft met zijn kritiek op het QR-systeem. Baudet zei eerder in de Tweede Kamer dat het ’t kabinet niet om de volksgezondheid ging, maar om het implementeren van een totalitaire controlestaat; een systeem met een digitale ID, waardoor we altijd nauwlettend in de gaten gehouden kunnen worden.

Kijk maar:

Het WEF

Hierover schrijft Jongema nu dat het eigenlijk gewoon helemaal klopt wat Baudet begin november zei. “Dit betekent dat de indianen van Baudet bestaan,” aldus Jongema. “De ‘elite’ heeft het inderdaad, zo lijkt het, op onze vrijheid en welvaart gemunt. Een stevige lobby van Big Tech (denk aan Microsoft, IBM, Mastercard) ijvert al enige jaren bij de Europese Unie voor een digitale ID. De E.U. trekt hier tussen 2024 en 2026 liefst 30 tot 50 miljard euro voor uit. En Bart Jacobs (Radboud Universiteit) zegt hierover tegen FTM dat een digitale ID het einde is van de vrijheid zoals we die kennen.

Daarbij heeft hij ook wat te zeggen over de feiten rond het World Economic Forum (WEF). Want, stelt hij, Klaus Schwab heeft inderdaad bijzonder veel invloed op Rutte. “Wie de briefwisseling tussen Mark Rutte en Klaus Schwab doorneemt,” aldus Jongema, “ontdekt dat Schwab en zijn lobbyknooppunt een grote vinger in de pap hebben bij de kabinetten Rutte. Het WEF beïnvloedt de kijk van onze premier op technologie en de toekomst van de wereld. De briefwisseling die Van Houwelingen boven tafel kreeg, laat zien dat lobby van het grote bedrijfsleven ons kabinet manipuleert.”

Als zelfs GroenLinks-kiezers moeten toegeven dat Baudet gelijk heeft en dat de zogenaamde ‘samenzweringstheorieën’ feitelijk gewoon juist zijn dan weet je wel hoe laat het is.