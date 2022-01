Groningers alle vertrouwen in overheid kwijt: ‘Afspraken over gaswinning kan wel met Duitsland, maar niet met ons’

We zitten nog maar in de eerste week van januari of er is alwéér een nieuw onderwerp waaruit blijkt dat de ‘nieuwe bestuurscultuur’ een regelrechte leugen is. Het kabinet gaat de gaswinning in Groningen opvoeren, omdat zij afspraken hebben gemaakt met Duitsland. Heel vervelend dat de afspraak met Groningers om de gaswinning terug te schroeven niet kan worden nageleefd, want ‘afspraak is afspraak’!

Het valt niet aan de Groningers uit te leggen dat de gaswinning gewoon weer wordt opgeschroefd. Duitsland heeft zichzelf in de penarie geholpen door moeilijk te doen over de Russische Nordstream-2 pijpleiding. Daarnaast wil het land zijn eigen kerncentrales ontmantelen. Ineens is er een tekort aan gas en blijkt Nederland verplicht om dat gas aan Duitsland te leveren. Groningen zal weer gaan beven, want de afspraken die in eigen land zijn gemaakt gelden nu niet meer!

Het kabinet lijkt niet eens een poging te hebben gedaan om Duitsers te vragen om het gas ergens anders vandaan te halen. Ook is schijnbaar niemand geïnformeerd over het feit dat deze afspraak nog steeds geldt. Er is kennelijk ook geen poging gedaan om onder die afspraak met de Duitsers uit te komen. De Groningers hebben gewoon hele dikke pech, merken ze volgens De Telegraaf. En de Nederlandse staat waarschijnlijk ook, want die kan straks een groot deel van de gasopbrengsten weer spenderen aan restauratiewerkzaamheden en schadeclaims.

Het is dus weer een incompetent gestuntel van jewelste waar de Nederlandse staat, het kabinet én de burger de dupe van zijn. Een halve provincie trekt nu de conclusie dat de Nederlandse overheid niet te vertrouwen is en de rest van het land kan ze ook geen ongelijk geven. Het kabinet zelf komt ook niet veel verder dan ‘kut voor je, man’. En de Groningers hoeven er dus ook niet op te rekenen dat dit probleem met de gaswinning voor Duitsland snel voorbij gaat, want de problemen met gasleveringen kunnen nog wel even aanhouden.