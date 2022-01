Kajsa Ollongren vindt “oude wijn in nieuwe zakken” niet zo erg: ‘stoelendans in het kabinet is geen probleem’

De nieuwe Defensieminister Kajsa Ollongren vindt het geen enkel probleem dat veel bekende gezichten terugkeren op nieuwe posities in het kabinet. Toch denken Nederlanders daar zelf anders over, veel mensen balen dat “dezelfde poppetjes blijven zitten”. Vlak na de verkiezingen beloofden de coalitiepartijen een nieuwe bestuurscultuur, maar tot op heden is daar niks van te zien.

Demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren is de beoogde nieuwe minister van Defensie. Vandaag was ze op bezoek bij formateur Mark Rutte en na afloop gaf ze aan dat het geen enkel probleem is dat er een stoelendans heeft plaatsgevonden in het kabinet.

“Dat is in het verleden vaker gebeurd. We kennen zelfs oud-ministers die wel drie of vier departementen hebben bestuurd. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat het mensen zijn die gemotiveerd en gekwalificeerd zijn.”, zei de D66-minister tegen de NOS.

Dat iets in het verleden heeft plaatsgevonden, en toen mogelijk wel goed werkte, zegt niet veel over de huidige situatie. Rutte III is voortijdig opgestapt, in feite vanwege een vertrouwenscrisis rondom de toeslagenaffaire. Het vertrouwen in de overheid was compleet weg, nu keren veel van dezelfde personen gewoon weer terug alsof er niks is gebeurd. Weliswaar op een andere positie, maar het feit dat hier zo laconiek over wordt gedaan is nu net het probleem.

Uit peilingen bleek al eerder dat Nederlanders het vertrouwen kwijt zijn geraakt in Den Haag. Politieke vernieuwing is iets waar veel Nederlanders naar snakken, maar wat de komende jaren nog niet gaat plaatsvinden. Er is namelijk geen sprake van zelfreflectie en zelfreinigend vermogen bij de Haagse bewindspersonen. Zij praten alles wat krom is recht om hun leuke baantje maar te kunnen behouden. We krijgen inderdaad “oude wijn in nieuwe zakken”. De stoelendans in het kabinet gaat het vertrouwen in de overheid alles behalve helpen.