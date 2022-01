LOL-video! Gideon van Meijeren (FVD) fileert D66-hypocriet Wieke Paulusma

FVD-Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren veegde vandaag op hilarische wijze de vloer aan met D66’er Wieke Paulusma. Want, zei hij, haar steun voor 2G bewijst dat ze niet tegen maar vóór sociale uitsluiting is van specifieke bevolkingsgroepen. Mevrouw stond uiteindelijk met haar bek vol tanden.

Vandaag was er in de Tweede Kamer een debat over het coronabeleid. FVD-Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren ging daarom de confrontatie aan met D66’er Wieke Paulusma (blijkbaar konden haar voorouders hun eigen naar niet eens correct schrijven) over 2G. En ja, dat was heerlijk om te zien. Van Meijeren liet namelijk niets heel van het hypocriete gedrocht dat daarvoor had laten weten dat zij en haar partij zich verzetten tegen uitsluiting van bevolkingsgroepen.

Hmhmm. Ja. Tenzij die bevolkingsgroepen weigeren zich te laten vaccineren met een experimenteel vaccin, natuurlijk. Dan zijn ze er juist voor.

D66’er Paulusma verprutst haar invalbeurt met een zwak verhaal over de noodzaak van 2G. D66 vindt “de wetenschap” kennelijk alleen belangrijk als het uitkomt. @GideonvMeijeren maakt duidelijk dat haar persoonlijke principes geheel onoprecht zijn. #FVD #coronadebat pic.twitter.com/qrhkFmnjZm — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) January 20, 2022

Zo. Die kan de D66-hypocriet in haar jeweetwel steken.