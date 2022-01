Nederlandse truckers verenigen zich razendsnel: ‘Naar Brussel als een verenigd Europa!’ #TruckersForFreedom

Het is zover. De truckersactie in Canada, waar minstens 50.000 truckers en dan nog eens zo’n anderhalf miljoen gewone burgers op Ottawa afrijden, heeft ook impact in Europa. Want Europese truckers hebben zich verenigd. Zij willen ook in een groot konvooi naar Brussel rijden. En ja, er is ook al een Nederlandse tak opgezet die razendsnel groeit.

Zoals wij eerder al berichtten is er een enorm konvooi van truckers op weg naar de hoofdstad van Canada. Deze dappere 50.000 vrachtwagenchauffeurs verzetten zich tegen de vaccinatieplicht en hebben een duidelijk boodschap voor premier Justin Trudeau: of hij schaft de vaccinatieplicht af óf hij stapt op. Andere opties zijn er niet.

Nederlandse truckers zijn ook aan het warmdraaien

Dat is al geweldig, maar er is meer goed nieuws. Want truckers uit de Europese Unie zijn geïnspireerd door hun Canadese vrienden om ook in actie te komen. Ook zij verenigen zich en willen samen, in één groot konvooi, naar Brussel rijden.

Ik hoor dat ook Nederlandse truckers aan het warmdraaien zijn #TruckersForFreedom pic.twitter.com/sP34lRQxgh — Marianne Zwagerman (@mariannezw) January 28, 2022

De truckers hebben ook een Nederlandse afdeling. Ze hebben vandaag een Telegramgroep opgezet. Het lidmaatschap van die groep gaat ontiegelijk snel. Sterker nog, ik heb zoiets nog nooit gezien. In slechts een paar uur tijd zijn al meer dan 11.000 mensen lid geworden. En dat gaat maar door en door en door… en door. Elke minuut komen er mensen bij.

Havenwerkers en boeren

De leden zijn veelal truckers, lijkt het, maar er zijn ook havenwerkers bij en zelfs boeren. Want ja, geluiden gaan al rond dat de boeren zich willen verenigen mét de truckers. Datzelfde schijnt te gebeuren in Canada, waar er mogelijk straks ook duizenden boeren naar Ottawa gaan rijden, in hun tractors.

Dit is hoe het grote plan van het World Economic Forum en de politieke elites alsnog kan worden tegengehouden: door massaal, maar dan ook echt massaal, in verzet te komen. Truckers, boeren, maar ook gewone Nederlanders kunnen in hun auto naar Brussel (of Den Haag) gaan.

Overigens is het natuurlijk opvallend dat, als dit gaat lukken, de aanval geleid wordt door truckers en boeren. Dat zijn nog de weinige echte mannen die er over zijn in het Westen; die opkomen voor hun belangen, en die gewend zijn in vrijheid te leven (en te werken). Misschien dat zij de rest van Nederland het goede voorbeeld kunnen geven.