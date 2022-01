Novak Djokovic verliest beroepszaak en moet Australië definitief verlaten

De Servische tennisser en titelverdediger van de Australian Open Novak Djokovic heeft zijn beroepszaak in Australië verloren. Hij moet het land verlaten en kan dus niet zijn titel gaan verdedigen. Het federale hof heeft hem de deur gewezen.

De afgelopen dagen raakte de Servische toptennisser in opspraak, hij mocht Australië niet binnen komen omdat hij niet gevaccineerd was. De afgelopen ander half week zag de wereld een ware soap ontstaan in het land. Via de rechter probeerde Djokovic toch nog af te dwingen dat hij wel gewoon het land binnen kon komen.

In eerste instantie succesvol, maar het federale hof heeft nu toch unaniem besloten om hem het land uit te sturen, dat meldt de NOS. Minister Alex Hawke liet zich na een eerder besluit niet kennen en vocht de toelating aan. En met succes. Volgens Hawke is Djokovic een icoon binnen de antivaxx-beweging en veroorzaakt hij maatschappelijke onrust. Een legitieme reden, aldus Hawke, om hem geen toegang tot het land te verschaffen. Het federale hof stelt de minister in het gelijk.

