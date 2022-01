Omstreden 2G-beleid lijkt voorlopig van de baan, PVV-krijger Fleur Agema reageert opgetogen

Het omstreden 2G-beleid in Nederland gaat er voorlopig niet komen. Überhaupt lijkt een meerderheid in de Tweede én Eerste Kamer momenteel onmogelijk haalbaar. Zeker na eerdere berichten vandaag waaruit uit onderzoek blijkt dat het hele controle-systeem geen enkele zin heeft. PVV-krijger en tegenstander van het 2G-beleid Fleur Agema reageert zichtbaar opgetogen tegenover De Dagelijkse Standaard.

Fleur Agema heeft van haar strijd tegen het idiote 2G-beleid inmiddels een ´first-case´ zaak gemaakt. Ze reageert dan ook opgetogen tegenover de DDS over het opschorten van dit beleid. Want we weten allemaal: Op uitstel volgt vaak afstel…

“Wat een opluchting dat er op dit moment onvoldoende steun is voor het 2G-beleid”, aldus Agema. De politica vervolgt: “We willen wel álle coronatoegangsbewijzen nu van tafel hebben. Bijna zes miljoen volwassen Nederlanders hebben de booster nog niet gehaald. Het kabinet kan hen niet uitsluiten van de horeca, zogeheten niet-essentiële winkels, pretparken, bioscopen, beroepsonderwij, hoger onderwijs, werk, etcera.”

De helft van de volwassen Nederlanders heeft de 3e prik niet gehaald. Daarmee zijn de coronatoegangsbewijzen en 2G feitelijk opgeblazen. Of wil de nieuwe @ministerVWS ruim 6 miljoen Nederlanders de toegang tot de horeca, winkels, werk en onderwijs gaan ontzeggen?#StopQR — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) January 18, 2022

Drie keer eerder

Al drie keer eerder wist PVV´er Agema voor vertraging te zorgen omtrent de invoering van een 2G-beleid in Nederland. Eerder vandaag voerde Agema de druk op het nieuwe kabinet Rutte IV al op door te stellen: “Als minister Ernst Kuipers nu nog doorgaat met 2G, spuugt hij op zijn witte jas!”

De opmerking van Agema kwam na een onderzoek dat werd uitgevoerd door de TU Delft, UMC Utrecht, Populytics, de Erasmus Universiteit Rotterdam en Kuipers eigen voormalige werkgever het Erasmus MC. Uit dat onderzoek is namelijk gebleken dat het invoeren van een 2G-systeem momenteel helemaal niet zal werken in Nederland. Met andere woorden: Het zal geen enkel effect hebben op het aantal besmettingen met het coronavirus.

