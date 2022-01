OMT-lid Marion Koopmans blijft paniek zaaien: ‘Aantallen gaan nu razendsnel steil omhoog en dit is nog maar het begin’

Diverse OMT-leden blijven vrezen voor de gevolgen van de omikronvariant op de maatschappij. Marion Koopmans meent dat het ergste moet komen. Opnieuw kijkt het OMT voornamelijk naar het besmettingscijfer, maar zouden de ziekenhuiscijfers niet leidend moeten zijn?

We zijn in december opnieuw in lockdown gegaan omdat men zich zorgen maakte over de druk op de zorg. Met de opkomst van de omikronvariant zou de druk op de zorg wel eens flink kunnen toenemen, maar tot op heden is er geen explosieve stijging waarneembaar. Alleen het aantal besmettingen is de afgelopen dagen flink toegenomen. Wat te verwachten viel: omikron is veel besmettelijker, maar waarschijnlijk veel milder.

Maar in een interview zegt Marion Koopmans zich enorm veel zorgen te maken, volgens het OMT-lid gaat het alleen maar erger worden: “We weten dat het verloop bij omikron iets gunstiger is, maar nog steeds kunnen mensen ernstig ziek worden. We moeten serieus rekening houden met een flinke golf opnames. Dat loopt eigenlijk – met alle slagen om de arm – zoals je zou verwachten op basis van de modellen. We zien nu een hele steile toename, maar dat is echt nog maar het begin. Eind januari of begin februari gaat dat pieken.”

Ook een ander OMT-lid, Christian Hoebe, vreest voor een “ontwrichtende” werking door de omikronvariant.

Het is een scenario waar Koopmans overigens al langer voor vreest, een maand geleden zei ze praktisch hetzelfde. Maar de explosieve stijging in ziekenhuisopnames bleef, gelukkig, uit. Nu omikron de dominante variant wordt, vreest ze opnieuw hetzelfde. Maar toch blijft de vraag staan waarom Nederland in een lockdown zit en onze buurlanden niet. Zijn wij te paniekerig bezig, of zijn zij nu zo stom? Voor ondernemers wordt het moeilijk om de lockdown te accepteren als anderen landen gewoon compleet open blijven en de doemscenario’s uitblijven. De laatste dagen is er steeds meer onvrede en onrust zichtbaar bij ondernemers in ons land. De paniekerige boodschap van het OMT slikken zij niet meer, want vaak genoeg komt de boodschap niet overeen met de werkelijke situatie.