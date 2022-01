Peiling De Hond: De VVD blijft maar zetels verliezen

De VVD verliest de laatste weken in rap tempo zetels, de partij verliest op dit moment 9 zetels ten opzichte van de verkiezingen 2021. Daarnaast zijn kiezers van de coalitiepartijen opmerkelijk genoeg positiever geworden over de regering. Ondanks dat veel van de bekende gezichten er nog zitten, zijn kiezers positief over de toekomst.

De VVD wordt deze week gepeild op 25 zetels, de laagste score sinds maart 2020. De gedurende de coronacrisis leek de VVD ongenaakbaar, maar de laatste weken rammelt het aan alle kanten bij de partij van Mark Rutte. Terwijl D66 weer een zeteltje stijgt, blijft het CDA steken op 7 schamele zetels.

Steeds meer VVD-kiezers zijn ontevreden over de gemaakte keuzes, dat is ook steeds meer zichtbaar in de peilingen. Veel VVD-stemmers zien D66 als de grote winnaar van de formatie, de partij van Sigrid Kaag heeft succesvol haar stempel weten te drukken op het regeerakkoord. Dit tot onvrede van de achterban.

Toch zijn de huidige kiezers van de VVD wel tevreden, ook CDA-kiezers lijken weer een beetje hoop te hebben. Beide zijn positiever gestemd over de regering dan vlak na de verkiezingen van afgelopen maart.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Toch laat het zetelverlies van de VVD zien dat de aankomende gemeenteraadsverkiezingen een goede graadmeter zullen zijn. Het zal voor de VVD geen gelopen race zijn in belangrijke gemeenten. De partij zal goed moeten nadenken over een lokale koers, dit geldt eveneens voor het CDA. De partij heeft van oorsprong veel invloed in de regionale politiek, maar de laatste tijd is de onvrede gigantisch groot geworden binnen de gelederen. Over twee maanden gaan we zien wat dat doet met de verkiezingsuitslagen.