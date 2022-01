Pepijn van Houwelingen (FVD): ‘Kabinet strooit met miljarden maar vernedert Groningers met een fooi’

Forum voor Democratie-Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen vindt het volstrekt onacceptabel dat het kabinet “met miljarden strooit” terwijl Groningers tegelijkertijd vernederd worden met “een fooi.” Gelijk heeft ‘ie.

De komende vier jaar is het kabinet Rutte IV van plan om bakken met geld uit te geven aan een heel scala linkse hobby’s. Ons geld wordt gewoon weggegooid. Met name de klimaatgekkigheid wordt flink gespekt, terwijl de gewone Nederlander daar helemaal niets aan heeft… en, sterker nog, diep in de buidel moet tasten om belastingen te ‘betalen.’

Pepijn van Houwelingen neemt het op voor Groningers

Het is schandalig. Maar wat zo mogelijk nóg erger is, is dat Groningers ronduit beschamend behandeld worden. Dat zegt Pepijn van Houwelingen, Tweede Kamerlid voor Forum voor Democratie, terecht.

Staatsschuld onder Rutte IV explodeert naar 92% van het BBP in 2060, onze (klein)kinderen betalen de prijs. Het motto van dit kabinet is “na ons de zondvloed”. Er wordt met miljarden gestrooid terwijl Groningers worden vernederd met een fooi waar ze onderling voor moeten vechten. pic.twitter.com/w8zfHZMdAa — Pepijn van Houwelingen (@PvanHouwelingen) January 12, 2022

“Staatsschuld onder rutte IV explodeert naar 92% van het BBP in 2060,” aldus Van Houwelingen op Twitter. “[O]nze (klein)kinderen betalen de prijs. Het motto van dit kabinet is ‘na ons de zondvloed.’ Er wordt met miljoenen gestrooid terwijl Groningers worden vernederd met een fooi waar ze onderling voor moeten vechten.”

Daar is geen woord te veel aan gezegd. Want Groningers kregen te horen dat er een wie-het-eerst-komt-wie-het-eerst-maalt principe was, waardoor ze in lange rijen voor het gemeentehuis stonden om daar nog iets van financiële steun te krijgen. Kwam je te laat? Jammer dan!

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Dieptriest.