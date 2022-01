Raad van State geeft groen licht voor nieuw gaswinningsplan, gemeenten niet blij

De Raad van State heeft het nieuwe plan voor gaswinning in het noorden van het land groen licht gegeven. Gemeenten en actiegroepen zijn juist niet te spreken over het nieuwe plan. Wordt er opnieuw niet geluisterd naar de zorgen van burgers?

De overheid heeft zich de laatste jaren niet bepaald populair gemaakt in het noorden van ons land. Met name Groningers zijn absoluut niet te spreken over Den Haag, deze week bleek maar weer dat het vertrouwen opnieuw is gedaald. En nu het nieuwe gaswinningsplan groen licht heeft gekregen van de RvS, tot onvrede van gemeenten en burgers, zal dit vertrouwen alleen maar nog meer dalen.

Vooral in Groningen zijn veel burger boos over hoe ze behandeld worden door de overheid. De frustratie ligt vooral hoog omdat veel burgers soms jaren moeten wachten voordat ze eindelijk compensatie krijgen van de overheid. Of dat ze schandalig genoeg een dag lang in de kou moeten wachten op de aanvraag van een subsidie.

Al maanden rommelt het in Drenthe, Friesland en Groningen. Gemeenten en actiegroepen waren niet blij over de nieuwe plannen van Eric Wiebes. De plannen zijn nu lichtelijk aangepast en hebben direct groen licht gekregen van de Raad van State, dat meldt NU.nl.

Maar men is nog steeds niet te spreken over de gedane aanpassingen en daar ligt nu net het probleem. Beleidsmakers in Den Haag en de bedrijven met wie ze samenwerken luisteren vrijwel nooit naar de bezorgdheden van burgers, in plaats daarvan kijken ze alleen maar een papieren werkelijkheid. Alles om het juridisch haalbaar te maken, zoals nu ook het geval is. Geen wonder dat het vertrouwen in Den Haag slinkt.