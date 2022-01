Rusland heeft EU in houdgreep: Kabinet bereidt zich voor op ‘extreme scenario’s’, mocht Poetin gaskraan dichtdraaien

Het kabinet bereidt zich voor op ‘extreme scenario’s’ voor het geval Rusland de gaskraan dichtdraait als gevolg van de dreigende oorlog met Oekraïne. Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) informeerde vandaag de Tweede Kamer, die vreest voor een mogelijke gascrisis.

Mocht het zover komen dat Rusland daadwerkelijk Oekraïne binnenvalt, dan heeft de Europese Unie geen poot om op te staan. Diverse landen hebben al wel militaire steun toegezegd, maar het is onwaarschijnlijk dat dit genoeg gaat zijn om Rusland te stoppen. Het dreigen met keiharde (financiële) sancties gaat waarschijnlijk ook weinig uithalen. De Russische president Vladimir Poetin lijkt hier namelijk al rekening mee te hebben gehouden. Mochten er sancties komen, dan draait Rusland gewoon de gaskraan dicht.

Nou heeft Nederland nog wel genoeg voorraad om de winter door te komen. En met het inwerking stellen van noodprotocollen moet dat geen probleem zijn, maar die voorraden gaan natuurlijk een keer op. En dan is het toch behoorlijk verleidelijk om het Groningse gasveld, de grootste van Europa, toch weer in gebruik te nemen. Jetten kan niet garanderen dat het kabinet dat niet zal doen, zo zegt hij volgens de Telegraaf. Dus reken maar dat het een serieuze optie is.

Als de Europese Unie dus serieus zijn tanden wil laten zien om Rusland af te schrikken, dan komt dat waarschijnlijk met een zeer hoog prijskaartje voor de Europese bevolking. Dan is het slechts een kwestie van tijd voordat het draagvlak voor inmenging in het Russisch-Oekraïense conflict, voor zover dat er überhaupt is, zal zijn gekelderd.

En het domste van alles is nog wel dat de EU-lidstaten dit volledig aan zichzelf hebben te wijten. Door in te zetten op groene energie en onszelf afhankelijk te maken van Russisch gas, moet je niet raar opkijken dat het ineens tegen je kan worden gebruikt. Eigen schuld, dikke bult.