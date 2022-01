Rutte wil geen Nederlandse troepen naar Oekraïne sturen, maar wellicht wel wapens

Mocht Oekraïne om militaire steun gaan vragen als Rusland een invasiepoging doet, dan zal Nederland in ieder geval geen militairen die kant uit sturen, aldus Rutte tijdens zijn eerste wekelijkse persconferentie. Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken liet gisteren tijdens een Kamerdebat weten dat het kabinet ‘welwillend kijkt’ naar eventuele wapenleveringen naar Oekraïne, als dat land om ‘defensieve militaire steun’ vraagt.

Het lijkt er steeds meer op dat Rusland wel degelijk Oekraïne aan zal gaan vallen. De eisen die Poetin aan de NAVO en zijn leden heeft gesteld, konden nooit serieus worden genomen. Rusland beschouwt de NAVO als een dreiging voor de eigen invloedssfeer en ziet het bondgenootschap steeds verder hun kant op trekken.

De NAVO ziet dat natuurlijk totáál anders. Zij vinden dat Oekraïne zelf moet kunnen bepalen of zij zich aansluiten bij het bondgenootschap. Maar dat ziet Poetin waarschijnlijk als een verkapte uitnodiging.

De vraag is nu eigenlijk in hoeverre Rusland de boel wil laten escaleren. Poetin wist voorafgaand aan de dreiging om Oekraïne binnen te vallen zou leiden tot zware economische sancties. Heeft hij daar voor de tijd al rekening mee gehouden of niet? En is het hem dat dan alsnog waard? Europese lidstaten lijken in ieder geval totaal onvoorbereid te zijn en moeten het nog eens worden over eventuele sancties, zo meldt het AD.

En voor de Europese Unie weegt waarschijnlijk ook het feit mee dat Rusland de gaskraan volledig dicht kan draaien, als represaille voor economische sancties en militaire steun aan Oekraïne in het geval van een invasie. Tot nu toe lijkt het erop dat Rusland de volledige controle heeft over de situatie, terwijl het westen (zoals altijd) rustig de tijd neemt om te vergaderen. Als dit het niveau blijft dan is Oekraïne straks al gevallen voordat Rutte en zijn collega’s überhaupt over het agendapunt van het sanctiepakket hebben kunnen stemmen!