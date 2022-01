Spanje en Verenigd Koninkrijk gaan corona beschouwen als griep: ‘We moeten leren leven met het virus’

Terwijl Nederland nog zeker enkele dagen in harde lockdown blijft, zijn er inmiddels twee Europese landen die voor een radicaal andere aanpak kiezen. Spanje en het Verenigd Koninkrijk vinden het inmiddels welletjes met de corona en zien dat de maatregelen meer schade dan winst opleveren: ze willen het als griep gaan beschouwen.



Dr. Clive Dix, de voormalige voorzitter van de Britse vaccinatie-taskforce, pleit ervoor dat de vaccinatiecampagnes na de huidige boosterronde moeten worden geschrapt, meldt De Telegraaf. En dat is eigenlijk ook niet meer dan logisch, aangezien de boosters al na zo’n twee maanden flink in effectiviteit af lijken te nemen. Continue blijven boosteren heeft dan geen enkele zin en vergroot juist de kans op bijwerkingen. Dat merken zowel Spanje als het Verenigd Koninkrijk nu ook wel met de stijgende besmettingen, want de milde omikronvariant trekt zich nergens wat van aan.

De Spaanse premier Sánchez zegt dat de regering bijna klaar is met het ontwikkelen van een systeem om corona ‘niet meer als een pandemie maar als een endemische ziekte’ te beschouwen, meldt het AD. In beide landen gaan nu geluiden op om een rationeler coronabeleid te voeren. Ze willen een vinger aan de pols houden en voornamelijk de kwetsbaren blijven beschermen. Voor de rest willen ze, allebei in een ander tempo, terug naar normaal.

Het gaat hier om landen die midden in de golf van de omikronvariant al weinig restricties hebben en dat rustig uit willen zitten, maar er wel van uit gaan dat het allemaal mee gaat vallen. Dat is nogal in schril contrast met de paniekerige houding van het Nederlandse overheid dat doet alsof iedere versoepeling direct zal leiden tot ‘code zwart’ in de zorg.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het zal nog een hele klus gaan worden voor het nieuwe kabinet om het 2G-beleid alsnog in te voeren als Spanje en het Verenigd Koninkrijk corona als griep gaan beschouwen en die langzaam maar zeker de vaccinatiecampagnes en de meeste coronamaatregelen na de huidige coronagolf laten varen. Dan is er waarschijnlijk totaal geen draagvlak meer voor zulk idioot beleid.