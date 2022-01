‘Tentakels van het WEF reiken tot ver in de overheid, ook koningin Maxima is erbij betrokken’

Het gebeurt niet zo heel vaak, maar er is ongelooflijk genoeg een artikel verschenen met journalistiek uitzoekwerk over de relatie tussen het World Economic Forum (WEF) en ons kabinet. Uit dit onderzoek blijkt dat de tentakels van het WEF ontzettend ver reiken in onze overheid. En, oh ja, dat koningin Maxima een belangrijke rol speelt in de progressieve agenda van de D66-achtige organisatie.

Voor Wynia’s Week heeft Wouter Roorda onderzoek gedaan naar de banden die bestaan tussen het WEF en de Nederlandse overheid. En, wat blijkt? Juist – je zag het natuurlijk al van verre aankomen: die banden gaan ontiegelijk ver. Sterker nog, et WEF en onze regering zijn eigenlijk gewoon twee handen op één buik.

Geweldig! Een paar van de zeer zeldzame onafhankelijke echte journalisten – dat wil zeggen diegenen die namens de burger de macht controleren in plaats van het omgekeerde – die we nog hebben in dit land zijn (eindelijk) in de #WEFpapers gedoken. Lees dit stuk!#WEFGate #GreatReset https://t.co/5JFiDogu6u — Pepijn van Houwelingen (@PvanHouwelingen) January 19, 2022

Nee, dat is geen samenzweringstheorie van een wappie. Zoals Roorda uitlegt is het feit. Want hij baseert zich op documenten die zijn vrijgegeven door het kabinet zelf, voornamelijk op aanvraag en aandringen van FVD, de enige partij die zich daadwerkelijk druk maakt om deze ondemocratische dwingelandij van een extreemlinkse technocratische groepering.

Maxima houdt van WEF

Zoals Roorda stelt blijkt uit de documentatie – die ook berichten bevat tussen het WEF en onze regering – dat de organisatie ontstellend blij is met verschillende bewindspersonen. “De bijdragen van Mark Rutte, Wopke Hoekstra en Sigrid Kaag aan het vormgeven van de door het WEF voorgestane Great Reset waren, volgens door de FvD-Kamerfractie met moeite boven water gehaalde brieven van Schwab, ‘critical’. Ook maakten in voorgaande jaren Bruno Bruins, Edith Schippers, Lilianne Ploumen, Frans Timmermans en Robbert Dijkgraaf alsmede GroenLinks-politici Halsema en Klaver hun opwachting,” aldus Roorda.

Lees dat lijstje even rustig door. Je ziet daar dus gewoon alle belangrijke spelers uit onze politiek voorbij komen.

Maar één van de állerbelangrijkste Nederlandse WEF’ers is jullie koningin (niet de mijne, ik ben republikein) Maxima. “Zij is lid van het ‘steering comité’ van het Digital Currency Governance Consortium, dat kijkt naar de mogelijkheden voor regulering van cryptovaluta als bitcoin en de introductie van digitaal geld in een wereld zonder cash. Ook is zij ‘steward’ van de Board of the WEF System Initiative on Shaping the Future of Financial and Monetary Systems, dat wil bouwen aan een bankwezen dat ‘more efficient, resilient, inclusive and equitable’ is. Dit zijn termen die het WEF vaak gebruikt en die niet bepaald een neutrale lading hebben.”

Andere samenwerkingsverbanden

Ook wat Landbouw betreft werkt het kabinet nauw samen met het WEF. Er zijn vier overeenkomsten, zelfs. Sustainable Investment Policy, Tropical Forest Alliance, het Food Systems Initiative en Food Innovation Hubs. Dat zijn allemaal hip klinkende termen, maar het komt erop neer dat het WEF samen met onze regering wil dat het hele voedselprogramma – het hele systeem en de hele keten – op zijn kop wordt gezet.

Nou moet je er eens goed over nadenken wat er gebeurt als dat misgaat. Als dat systeem dat eeuwenlang op deze manier is gegroeid opeens gerevolutioneerd wordt. Niet van nature of omdat de markt het wel, maar van bovenaf.

Ach. Het is alleen maar voedsel. What could possibly go wrong, toch?

Natuurlijk wordt er ook samengewerkt op het gebied van de Volksgezondheid, zoals Diabeter (iets met diabetes) en het Circular Economic for Net-Zero Industry Transition’ (wat, het zal niet verbazen, over CO2 gaat). En dan hebben we het nog niet eens gehad over de Covidmaatregelen die ook uit de koker van het WEF komen. Kijk naar het CommonPass-project waarbij de vaccinatiestatus van een persoon digitaal wordt opgeslagen. Dat is één manier om die “pass” te gebruiken, maar ze willen er ook nog eens heel veel extra gezondheidsinformatie ingooien. Gewoon, omdat het kan.

En oh, we zijn er nog niet. Want op 27 januari 2020 werd toenmalig staatssecretaris Van Veldhoven lid van de board of directors van de NGO Platform for Accelerating the Circular Economic (PACE). Deze NGO wordt gerund door het WEF. Oh, en het combineren van zo’n functie met een staatssecretarisschap is feitelijk verboden, aldus Roorda. Toch gebeurde het ‘gewoon.’

Last but not least is er ook nog het Known Traveller Digital Identity (KTDI) project, waar wij eerder ook al over schreven. Het zogenaamde doel hiervan is om reizigers zonder paspoort te laten reizen. Ze kunnen dan namelijk op basis van biometrische gegevens herkend worden en dus de grens overgaan. Maar wacht, er is meer! Want het WEF heeft al laten weten dat Covid-gerelateerde informatie óók kan worden opgeslagen in dit verband.

Handig zeg!

En het mooiste van alles? Die KDTI kan gebruikt worden om onder meer informatie van de al eerder genoemde CommonPass op te slaan.

Lekker hoor!

Zorgelijk

Dat is allemaal vreselijk storend, maar het zijn dus ook allemaal projecten waarbij onze overheid samenwerkt met het WEF. Roorda concludeert daarom dat de banden tussen die organisatie en Den Haag behoorlijk verreikend zijn.

Hij voegt daar aan toe dat dit zorgwekkend is omdat a) het in strijd lijkt te zijn met de mededingingsregels en b) het WEF een uitgesproken progressief-linkse agenda heeft. Zeg maar: D66.

Dit is doodeng. Niemand heeft ooit op het WEF gestemd of zelfs maar op Maxima. Waar ze dan toch de euvele moed vandaan halen om onze toekomst zo gedetailleerd vorm te geven is mij een raadsel.