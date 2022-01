Tunahan Kuzu veegt de vloer aan met de VVD: ‘Er is weinig liberaals over aan de partij wanneer het gaat om de coronapas’

Tijdens een Kamerdebat gaf Denk-Kamerlid Tunahan Kuzu aan dat de VVD nog amper liberaal is als het gaat om de coronapas. Het is volgens Kuzu onbegrijpelijk dat een partij die liberaal zou zijn, zo’n ingrijpende maatregel steunt.

Denk-Kamerlid Tunahan Kuzu wilde vandaag in de Tweede Kamer duidelijkheid krijgen van de VVD. Want hij snapt niet hoe een liberale partij een hartstikke onvrije maatregel, die weinig steun van de wetenschap geniet, als de coronapas kan steunen. Vandaar dat hij opheldering wilde krijgen van de partij.

“Er is weinig liberaals over aan de #VVD wanneer het gaat om de #coronapas” pic.twitter.com/EWAdUiE6rC — Tunahan Kuzu (@tunahankuzu) January 26, 2022

“Er is weinig liberaals over aan de VVD wanneer het gaat om de coronapas. Mijn vraag is: waarom gelooft de VVD nou eigenlijk in dat coronatoegangsbewijs, omdat we ook zien dat onderzoek dat enorm tegenspreekt. Waarom gelooft u daar nou zo in?”

Uiteindelijk komt het voor de VVD er op neer dat ze zaken met elkaar moeten afwegen en de partij heeft nu eenmaal gekozen voor de coronapas. Wat toch wel tekenend is voor de liberale partij van weleer, wat betreft de coronapas is de partij nauwelijks nog liberaal te noemen. Daar heeft Kuzu helemaal gelijk in.

Daarnaast blijft het ook opmerkelijk dat de VVD de deur blijft openhouden voor 2G, en gisteren 3G weer heeft geïnstalleerd voor het heropenen van de horeca, terwijl de wetenschap helemaal niet lyrisch is over deze maatregel. Uit onderzoek, nota bene gedaan in opdracht van het ministerie van VWS, blijkt dat beide systemen nauwelijks invloed hebben op het aantal besmettingen. Wel heeft het gigantisch veel sociale invloed – het sluit een groep mensen hard buiten.